İşte Süper Lig'in en iyileri

Türkiye Profesyonel Futbolcular Derneğinin (TPFD) ikincisini düzenlediği PFD ödüllerinde Spor Toto Süper Lig'de 2015-2016 sezonun en iyileri belirlendi.

TPFD'den yapılan açıklamada, ilki, Süper Lig oyuncuları, teknik direktörleri ve alt liglerin kaptanlarının oylarıyla belirlenin ödül sahiplerinin, bu yıl "FETÖ'nün darbe girişimi süreci nedeniyle derneğin yönetim kurulu ve ligde yer alan 18 takımın kaptanlarının oylarıyla seçildiği" belirtildi.

Oylama sonucunda yılın teknik direktörlüğüne Beşiktaş ile şampiyonluk sevinci yaşayan Şenol Güneş'in seçildiği, aynı takımdan geçen sezonu gol kralı olarak tamamlayan Mario Gomez'in ise yılın futbolcusu olarak belirlendiği kaydedildi.

Medipol Başakşehir kalecisi Volkan Babacan'ın yılın kalecisi olduğu organizasyonda, yılın genç futbolcusu Galatasaraylı Sinan Gümüş seçildi.

Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş'ın Bursaspor ile yaptığı maçta siyah-beyazlı futbolcu Oğuzhan Özyakup'un attığı gol yılın golü oldu.

6. haftadaki Fenerbahçe-Beşiktaş karşılaşmasında gollük pasıyla sarı-lacivertli oyuncu Volkan Şen, yılın asisti ödülüne layık görüldü.

Yılın 11'i



Oylama sonucunda yılın 11'inde ise şu oyuncular yer aldı:

Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Simon Kjaer, Yalçın Ayhan, İsmail Köybaşı, Edin Visca, Atiba Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Volkan Şen, Samuel Eto'o, Mario Gomez

Darbe girişimi sonucu ülkede yaşanan olaylar ve hayatını kaybedenler nedeniyle ödül töreni düzenlenmeyeceği belirtilirken, yılın en iyileri olarak seçilenlere ödülleri, oyuncuların formasını giydiği takımların tesislerinde teslim edileceği vurgulandı.