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Spor

Kasımpaşa Süper Lig'e yükseldi

Spor Toto Süper Lig'e yükselen üçüncü ve son takım Kasımpaşa oldu

28 Mayıs 2012 00:58

Bank Asya 1. Lig play-off finalinde normal süresi 2-2 beraberlikle sonuçlanan maçın uzatma dakikalarında Adanaspor'u 3-2'lik skorla mağlup eden Kasımpaşa, Elazığspor ve Akhisar Belediyespor'un ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselen son takım oldu...

 
Ankara 19 Mayıs Stadı'nda oynanan ve FIFA kokartlı hakem Fırat Aydınus'un yönettiği karşılaşmada Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren golleri 37. dakikada Gökhan Güleç, 72. dakikada Adem Büyük ve 107. dakikada Azar Karadaş kaydetti.
 
Turuncu beyazlı takımın gollerini ise 67. dakikada Rahman Oğuz Kobya ile 90+4. dakikada Mbilla attı.
 
Adanasporlu Barbaros Barut, karşılaşmanın 22. dakikasında hakeme itirazlarından dolayı, Kasımpaşalı Hüseyin Yoğurtçu ise 103. dakikada rakibine yaptığı sert müdahale sonrasında kırmızı kart görerek takımlarını 10 kişi bırakan oyuncular oldu.
 
Karşılaşmadan galibiyetle ayrılan İstanbul temsilcisi, 2010-2011 sezonunda 23 puanla son sırada yer alarak veda ettiği Süper Lig'e, 1 yıl aradan sonra geri dönmüş oldu.
 

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