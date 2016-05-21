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İşte Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin oturacağı köşk

Çiftin köşk için 1 mil­yon 400 bin do­lar (4 mil­yon 200 bin li­ra) ödedikleri iddia edildi

21 Mayıs 2016 15:15

Geçtiğimiz hafta evlenen Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Kandilli sırtlarında bulunan Şermin ile Ahmet Çıpa çiftinden satın alınan köşkte oturacakları belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Der­man So­ka­k'­ta yer alan  ve 5 oda­sı, 2 sa­lo­nu, 4 ban­yo­su bu­lu­nan köşk için 1 mil­yon 400  bin do­lar (4 mil­yon 200 bin li­ra) öden­di­ği öğ­re­nil­di.

Bo­ğaz  man­za­ra­lı ve 200 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de bah­çe­si olan köşk  2015 yı­lın­da res­to­re edi­lip sa­tı­şa çı­ka­rıl­mış­tı. Sü­mey­ye ve  Sel­çuk Bay­rak­tar çif­ti evi al­dık­tan son­ra ta­di­la­ta  baş­la­nı­lan köşk­te, şu an­da hum­ma­lı bir ça­lış­ma var.

20'ye  ya­kın iş­çi hem evin içi­ni hem de dı­şı­nı ye­ni ge­lin ve da­ma­dın  zev­ki­ne gö­re baş­tan aşa­ğı­ya ye­ni­li­yor. Yeni evlilerin yaz  başında köşke taşınması öngörülüyor.

 

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Sümeyye ErdoğanSelçuk BayraktarKandilli köşk

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