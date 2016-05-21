İşte Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin oturacağı köşk

Geçtiğimiz hafta evlenen Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Kandilli sırtlarında bulunan Şermin ile Ahmet Çıpa çiftinden satın alınan köşkte oturacakları belirtildi.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Der­man So­ka­k'­ta yer alan ve 5 oda­sı, 2 sa­lo­nu, 4 ban­yo­su bu­lu­nan köşk için 1 mil­yon 400 bin do­lar (4 mil­yon 200 bin li­ra) öden­di­ği öğ­re­nil­di.

Bo­ğaz man­za­ra­lı ve 200 met­re­ka­re bü­yük­lü­ğün­de bah­çe­si olan köşk 2015 yı­lın­da res­to­re edi­lip sa­tı­şa çı­ka­rıl­mış­tı. Sü­mey­ye ve Sel­çuk Bay­rak­tar çif­ti evi al­dık­tan son­ra ta­di­la­ta baş­la­nı­lan köşk­te, şu an­da hum­ma­lı bir ça­lış­ma var.

20'ye ya­kın iş­çi hem evin içi­ni hem de dı­şı­nı ye­ni ge­lin ve da­ma­dın zev­ki­ne gö­re baş­tan aşa­ğı­ya ye­ni­li­yor. Yeni evlilerin yaz başında köşke taşınması öngörülüyor.