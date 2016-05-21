İşte Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin oturacağı köşk

Geçtiğimiz hafta evlenen Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çiftinin Kandilli sırtlarında bulunan Şermin ile Ahmet Çıpa çiftinden satın alınan köşkte oturacakları belirtildi.
Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Derman Sokak'ta yer alan ve 5 odası, 2 salonu, 4 banyosu bulunan köşk için 1 milyon 400 bin dolar (4 milyon 200 bin lira) ödendiği öğrenildi.
Boğaz manzaralı ve 200 metrekare büyüklüğünde bahçesi olan köşk 2015 yılında restore edilip satışa çıkarılmıştı. Sümeyye ve Selçuk Bayraktar çifti evi aldıktan sonra tadilata başlanılan köşkte, şu anda hummalı bir çalışma var.
20'ye yakın işçi hem evin içini hem de dışını yeni gelin ve damadın zevkine göre baştan aşağıya yeniliyor. Yeni evlilerin yaz başında köşke taşınması öngörülüyor.