İşte Star Trek Into Darkness’ın ilk fragmanı

Kaptan Kirk ve uzay tayfasının son macerası Star Trek: Into Darkness'ın fragmanı ve posteri yayınlandı.

Televizyon ve sinema projelerinde imzası olan J. J. Abrams, 2009 yılında ünlü televizyon dizisi Star Trek‘i dokuz yıllık bir aranın ardından (2002 yılında Star Trek: Nemesis yayınlanmıştı) filmin fanatikleriyle buluşturmuştu. J. J. Abrams’ın yönetmen koltuğuna oturduğu bu film büyük bir başarı yakalamış ve ardından devam filmi çekileceği belirtilmişti.

J. J. Abrams’ın yeniden yönetmen koltuğuna oturduğu ve senaryosunu Robert Orci, Alex Kurtzman ve Damon Lindelof’un (Lost’un senaristlerinden) kaleme aldığı filmin ilk fragmanı da bugün yayınlandı.

Yayınlanan ilk fragmanda Sherlock dizisi ile büyük bir hayran kitlesi yakalayan Benedict Cumberbatch, kötü adam olarak izleyicilerin karşısına çıkıyor. 17 Mayıs 2013′te vizyona girecek olan filmin fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.