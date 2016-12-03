İşte Spotify'da 2016'nın en çok dinlenenleri

Spotify 2016’nın en çok dinlenen sanatçılarını, albümlerini, şarkılarını ve yılın müzik trendlerini gösteren verileri yayınladı. Spotify TOP listelerine göre Drake, 2016’da dünyada en çok dinlenen şarkı ve albümün sahibi oldu. En çok dinlenen kadın sanatçı ise bir kez daha Rihanna.

İşte 2016'nın en çok dinlenenleri:

Drake, Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçı olurken, en çok dinlenen sanatçı koltuğunu ise Sia’ya kaptırdı. Aynı zamanda 2016 yılında Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı da olan Sia’dan sonra, en çok dinlenen kadın şarkıcı ise Rihanna. Türkiye’de en çok dinlenen Top 5 sanatçı listesindeki tek Türk sanatçı ise Sıla oldu.

“Drake bu yıl durdurulamaz bir başarı yakaladı, o global ölçekte gerçek bir süperstar,” diyen Spotify’ın İçerik ve Strateji’den Sorumlu Başkanı Stefan Blom, “Bu yılın en çok dinlenen albumü ve en çok dinlenen şarkısına imza atmış olmasının yanı sıra, başarıyla tamamladığı Summer Sixteen turnesi ile Drake, tam da ondan beklendiği gibi hayranları ile sürekli etkileşim halindeydi. 2016’da müzik sektörüne damga vurması şaşırtıcı değil” dedi.

Müzikseverler 2016 yılında her zamankinden daha fazla yeni müzik ve sanatçı keşfetti. ZAYN, bu yılın en iyi çıkış yakalayan ismi oldu. Spotify’ın her hafta kişiye özel olarak sunduğu keşif listelerinden oluşan “Haftalık Keşif” (Discover Weekly) özelliği ise 2016 yılında 9 milyar kez dinlendi. Spotify üzerinden 2016 yılında hem dünyada hem Türkiye’de en çok müzik dinlenen gün ise 11 Kasım Cuma oldu.

Global - 2016’da En Çok Dinlenen TOP 5 Sanatçı:

Drake

Justin Bieber

Rihanna

Twenty One Pilots

Kanye West

Türkiye’de En Çok Dinlenen TOP 5 Sanatçı:

Sia

Rihanna

Sıla

Coldplay

Drake



Türkiye’de En Çok Dinlenen TOP 5 Türk Sanatçı:

Sıla

Sezen Aksu

Teoman

Model

Duman

Global - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı:

Rihanna

Ariana Grande

Sia

Adele

Fifth Harmony

Türkiye - En Çok Dinlenen TOP 5 Kadın Sanatçı:

Sia

Rihanna

Sıla

Sezen Aksu

Model

Global - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı:

Drake

Justin Bieber

Twenty One Pilots

Kanye West

Coldplay

Türkiye - En Çok Dinlenen TOP 5 Erkek Sanatçı:

Coldplay

Drake

Teoman

Twenty One Pilots

Calvin Harris