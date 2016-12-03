T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

İşte Spotify'da 2016'nın en çok dinlenenleri

Türkiye'de en çok dinlenenlerde zirve Sıla'nın

03 Aralık 2016 14:22

Spotify 2016’nın en çok dinlenen sanatçılarını, albümlerini, şarkılarını ve yılın müzik trendlerini gösteren verileri yayınladı. Spotify TOP listelerine göre Drake, 2016’da dünyada en çok dinlenen şarkı ve albümün sahibi oldu. En çok dinlenen kadın sanatçı ise bir kez daha Rihanna.

İşte 2016'nın en çok dinlenenleri:

Drake, Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçı olurken, en çok dinlenen sanatçı koltuğunu ise Sia’ya kaptırdı. Aynı zamanda 2016 yılında Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı da olan Sia’dan sonra, en çok dinlenen kadın şarkıcı ise Rihanna. Türkiye’de en çok dinlenen Top 5 sanatçı listesindeki tek Türk sanatçı ise Sıla oldu.

“Drake bu yıl durdurulamaz bir başarı yakaladı, o global ölçekte gerçek bir süperstar,” diyen Spotify’ın İçerik ve Strateji’den Sorumlu Başkanı Stefan Blom, “Bu yılın en çok dinlenen albumü ve en çok dinlenen şarkısına imza atmış olmasının yanı sıra, başarıyla tamamladığı Summer Sixteen turnesi ile Drake, tam da ondan beklendiği gibi hayranları ile sürekli etkileşim halindeydi. 2016’da müzik sektörüne damga vurması şaşırtıcı değil” dedi.

Müzikseverler 2016 yılında her zamankinden daha fazla yeni müzik ve sanatçı keşfetti. ZAYN, bu yılın en iyi çıkış yakalayan ismi oldu. Spotify’ın her hafta kişiye özel olarak sunduğu keşif listelerinden oluşan “Haftalık Keşif” (Discover Weekly) özelliği ise 2016 yılında 9 milyar kez dinlendi. Spotify üzerinden 2016 yılında hem dünyada hem Türkiye’de en çok müzik dinlenen gün ise 11 Kasım Cuma oldu.

Global - 2016’da En Çok Dinlenen TOP 5 Sanatçı:

Drake
Justin Bieber
Rihanna
Twenty One Pilots
Kanye West

Türkiye’de En Çok Dinlenen TOP 5 Sanatçı:

Sia
Rihanna
Sıla
Coldplay
Drake


Türkiye’de En Çok Dinlenen TOP 5 Türk Sanatçı:

Sıla
Sezen Aksu
Teoman
Model
Duman

Global - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı:

Rihanna
Ariana Grande
Sia
Adele
Fifth Harmony

Türkiye - En Çok Dinlenen TOP 5 Kadın Sanatçı:

Sia
Rihanna
Sıla
Sezen Aksu
Model

Global - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı:

Drake
Justin Bieber
Twenty One Pilots
Kanye West
Coldplay

Türkiye - En Çok Dinlenen TOP 5 Erkek Sanatçı:

Coldplay
Drake
Teoman
Twenty One Pilots
Calvin Harris

 

ETİKETLER

Spotifymüzik2016en çok dinlenenlerRihannaTürkiyeSılaDrake

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kılıçdaroğlu'nun sözlerine "Alçak, geri zekalı" diyen Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Küçükyılmaz, hakaret...

MİT’in ‘FETÖ’ tespitinin ardından emeklilik başvurusunda bulunan Metin İyidil görevde...

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Sarı Saltuk Köprüsü'nde güvenlik kamerasına yansıyan kişinin Gülistan Doku olduğu...

İnce: Şimdi böyle bir karikatür çizen, Silivri'nin soğuğunu iliklerine kadar...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24