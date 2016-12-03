İşte Spotify'da 2016'nın en çok dinlenenleri

Spotify 2016’nın en çok dinlenen sanatçılarını, albümlerini, şarkılarını ve yılın müzik trendlerini gösteren verileri yayınladı. Spotify TOP listelerine göre Drake, 2016’da dünyada en çok dinlenen şarkı ve albümün sahibi oldu. En çok dinlenen kadın sanatçı ise bir kez daha Rihanna.
İşte 2016'nın en çok dinlenenleri:
Drake, Türkiye’de en çok dinlenen erkek sanatçı olurken, en çok dinlenen sanatçı koltuğunu ise Sia’ya kaptırdı. Aynı zamanda 2016 yılında Türkiye’de en çok dinlenen kadın sanatçı da olan Sia’dan sonra, en çok dinlenen kadın şarkıcı ise Rihanna. Türkiye’de en çok dinlenen Top 5 sanatçı listesindeki tek Türk sanatçı ise Sıla oldu.
“Drake bu yıl durdurulamaz bir başarı yakaladı, o global ölçekte gerçek bir süperstar,” diyen Spotify’ın İçerik ve Strateji’den Sorumlu Başkanı Stefan Blom, “Bu yılın en çok dinlenen albumü ve en çok dinlenen şarkısına imza atmış olmasının yanı sıra, başarıyla tamamladığı Summer Sixteen turnesi ile Drake, tam da ondan beklendiği gibi hayranları ile sürekli etkileşim halindeydi. 2016’da müzik sektörüne damga vurması şaşırtıcı değil” dedi.
Müzikseverler 2016 yılında her zamankinden daha fazla yeni müzik ve sanatçı keşfetti. ZAYN, bu yılın en iyi çıkış yakalayan ismi oldu. Spotify’ın her hafta kişiye özel olarak sunduğu keşif listelerinden oluşan “Haftalık Keşif” (Discover Weekly) özelliği ise 2016 yılında 9 milyar kez dinlendi. Spotify üzerinden 2016 yılında hem dünyada hem Türkiye’de en çok müzik dinlenen gün ise 11 Kasım Cuma oldu.
Global - 2016’da En Çok Dinlenen TOP 5 Sanatçı:
Drake
Justin Bieber
Rihanna
Twenty One Pilots
Kanye West
Türkiye’de En Çok Dinlenen TOP 5 Sanatçı:
Sia
Rihanna
Sıla
Coldplay
Drake
Türkiye’de En Çok Dinlenen TOP 5 Türk Sanatçı:
Sıla
Sezen Aksu
Teoman
Model
Duman
Global - En Çok Dinlenen Kadın Sanatçı:
Rihanna
Ariana Grande
Sia
Adele
Fifth Harmony
Türkiye - En Çok Dinlenen TOP 5 Kadın Sanatçı:
Sia
Rihanna
Sıla
Sezen Aksu
Model
Global - En Çok Dinlenen Erkek Sanatçı:
Drake
Justin Bieber
Twenty One Pilots
Kanye West
Coldplay
Türkiye - En Çok Dinlenen TOP 5 Erkek Sanatçı:
Coldplay
Drake
Teoman
Twenty One Pilots
Calvin Harris