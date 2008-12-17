İşte son 25 yılın efsane 11'i



Hürriyet Gazetesi ile birlikte her hafta salı günü spor severlerin beğenisine sunulan Hürriyet Spor Gazetesi tarafından organize edilen Efes Pilsen sponsorluğunda son 25 yılda forma giymiş (1983-1984/2007-2008 sezonları arası) yerli futbolculardan oluşacak en iyi 11, Hürriyet okurlarının oyları ile belirlendi.



4 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında hergün hurriyet.com.tr'den ya da D-Smart 77. kanaldan, her Salı günü ise Hürriyet Spor Gazetesi'nden oy kullanan 200 bin okurun oylarıyla belirlenin "Efsane 11" İstanbul Ceylan Otel'de yapılan ödül töreni ile kamuoyuna duyuruldu. Son 25 yılın Efsane 11'i şöyle:



Kaleci:Rüştü Recber



Savunma: Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz, Alpay Özalan, Recep Çetin



Orta Saha: Rıdvan Dilmen, Sergen Yalçın, Oğuz Çetin, Arda Turan



Forvet: Tanju Çolak, Hakan Şükür



Ceylan International'da düzenlenen ödül töreni spor camiasının önde gelen isimlerini buluşturdu. Törene Galatasaray Kulübü Başkanı Adnan Polat, Trabzonspor Kulübü Başkanı Sadri Şener, Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Murat Özaydınlı, Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı, Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, Hurriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Fatih Çekirge, Fenerbahçe Kulübü Eski Başkanı Ali Şen ve birçok ünlü isim katıldı. Forvet mevkiinde Efsane 11'e seçilen Hakan Şükür'e ödülünü Hurriyet.com.tr Genel Yayın Yönetmeni Fatih Çekirge verirken, Rüştü reçber ödülünü Hürriyet Gazetesi İcra Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı'nın elinden aldı. Recep Çetin'e ödülünü Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök verdi.



Ödül töreni öncesi yapılan kokteylde, yapılan oylama sonucu efsane 11'e seçilen isimlerden Hakan Şükür, Sergen Yalçın, Recep Çetin, Rıdvan Dilmen, Hakan Ünsal, Bülent Korkmaz, Arda Turan ve Tanju Çolak duygularını dile getirdiler.



Geceye katılan milli takımlar teknik direktörü Fatih Terim Efsane 11'e seçilen isimleri tebrik etti.



