T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte Sneijder'e ceza kestiren vaftiz töreninin fotoğrafı

Wesley Sneijder-Yolanthe Cabau çiftinin oğulları Xess Xava, önceki gün vaftiz oldu

05 Temmuz 2016 10:59

Wesley Sneijder-Yolanthe Cabau çiftinin oğulları Xess Xava, önceki gün vaftiz oldu.

Cabau, vaftiz töreninden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet'teki habere göre, Cabau altına da şöyle yazdı:

“Sevgili oğlum. Sen benim meleğimsin ve seni ölene kadar seveceğim. Yolculuğun eğlenceli ve kaderin güzel olsun. Pusulan umut, gerçek ışığın olsun.”

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, antrenmana katılmadığı gerekçesiyle 2,3 milyon euro ceza almıştı. Sneijder, antrenmana oğlunun vaftiz töreni nedeniyle katılmadığını açıklamıştı.

 

ETİKETLER

wesley sneijdervaftizgalatasarayhaber

İlgili Haberler

Sneijder'in menajeri: Galatasaray'dan 2.2 milyon euro ceza gelirse gerekeni yaparız

Hollandalı yıldız, 1 Temmuz'daki açılışa katılmamıştı

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OPTİMAR: İmamoğlu ve Yavaş toplumun muhalefet ihtiyacını karşılamaya başladı, yeni...

Yeni bedelli askerlik ücreti belli oldu...

Merkez Bankası'ndan faiz indirimi ...

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24