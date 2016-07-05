İşte Sneijder'e ceza kestiren vaftiz töreninin fotoğrafı

Wesley Sneijder-Yolanthe Cabau çiftinin oğulları Xess Xava, önceki gün vaftiz oldu.

Cabau, vaftiz töreninden fotoğrafları sosyal medyada paylaştı.

Hürriyet'teki habere göre, Cabau altına da şöyle yazdı:

“Sevgili oğlum. Sen benim meleğimsin ve seni ölene kadar seveceğim. Yolculuğun eğlenceli ve kaderin güzel olsun. Pusulan umut, gerçek ışığın olsun.”

Galatasaray'ın Hollandalı yıldızı Wesley Sneijder, antrenmana katılmadığı gerekçesiyle 2,3 milyon euro ceza almıştı. Sneijder, antrenmana oğlunun vaftiz töreni nedeniyle katılmadığını açıklamıştı.