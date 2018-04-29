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Spor

İşte Şenol Güneş'in derbi planı

İlk hedef Mariano'nun çıkışını engellemek

29 Nisan 2018 14:08

Travma dolu bir haftayı geride bırakan Beşiktaş’ta, teknik direktör Şenol Güneş takımını tamamen Galatasaray derbisine motive etmeyi başardı.

Habertürk'ün haberine göre; her defasında oyuncuları ile görüşmeler yapan tecrübeli teknik adam, 11’i belirlerken rakip ile ilgili bilgiler de verdi. Galatasaray’ın iç sahada oldukça baskılı ve iştahlı olduğunun altını çizen Güneş, “Galatasaray, tıpkı Başakşehir maçındaki gibi baskılı ve kontrollü oynayacaktır. Taraftarının da desteği ile oyunun büyük bölümünde bize karşı baskı kurmaya çalışacaklar, biz de onların bu baskısına aynı şekilde karşılık verip şaşırtacağız. Baskı ileride başlayacak, özellikle orta sahada rakibe fırsat vermeyeceğiz” dedi.

"Mariano'yu çıkarmayın"

Bu arada Güneş, Galatasaray’ın son dönemde en etkili isimlerinden biri olan Mariano’nun kanadından çok çıkmaması gerektiğini de söyledi. Sağdan iyi bindirmeler ve gollük ortalar yapan Brezilyalı oyuncu ile ilgili Adriano ve Babel ile görüşen Şenol Güneş, kanatlarda boşluk istemediğini söyledi.

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