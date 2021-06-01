İşte Sedat Peker’in "Kapatıldı" dediği Erdal Kayapınar hakkındaki FETÖ dosyanın detayları

Organize suç örgütü lideri Sedat Peker’in, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Mekânsal Planlama Genel Müdürü Erdal Kayapınar hakkındaki FETÖ soruşturmasının İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun akrabası Sadık Soylu tarafından kapattırıldığını iddia ettiği dosyanın ayrıntıları ortaya çıktı.

Ankaragazetecisi.com'da Alican Uludağ'ın haberine göre, dosyaya göre ticari danışmanlık yaptığını iddia eden Fevzi Bubilik, “dolabında Aksiyon dergisi gördüm” diyerek Kayapınar hakkında ihbarda bulundu. Savcılık, 1,5 yıl boyunca Kayapınar’ın FETÖ ile bağlantısının olup olmadığını araştırdı. Takipsizlik kararı veren savcılık, Kayapınar hakkında Bank Asya, Bylock, HTS ya da tanık beyanı gibi aleyhinde bir delile ulaşılamadığını bildirdi.

Dosyaya göre, şikâyette bulunan Fevzi Bubilik ne dedi?

Ulaşılan dosyaya göre, Kayapınar hakkındaki ihbarı ticari danışmanlık yaptığını söyleyen Fevzi Bubilik 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yaptı. Bubilik, ihbarda şunları iddia etti:

“Makamına ziyarete gittiğimde dolabında Aksiyon dergisi gördüm. Kendisine sorduğumda ‘yurtdışındaki arkadaşlar aç paraları yok’ dedi. Bu kişi FETÖ iltisaklı firmalara ayrıcalık tanıyor. Önceki Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz’ın hemşehrisi olduğundan, korumasında olduğu için şahıslara işlem yapılamıyor. Yardımcısı Hidayet Uysal da, kendisiyle bir dosya nedeniyle tartışmamızdan sonra bana ‘Biz daha bitmedik’ dedi. Kastettiği FETÖ’dür.”

Kayapınar savcılığa verdiği ifadesinde ne dedi?

Savcılıkta ifade veren Kayapınar, Bubilik’in kendilerinden bir işi yapmasını talep ettiğini ancak bu talebi mevzuat gereği reddetmesi nedeniyle şahsın kendisini şikayet ettiğini anlattı. Kayapınar, hayatının hiçbir döneminde FETÖ ile ilgisinin bulunmadığını kaydetti.

1 yıl boyunca araştırıldı

Emniyet, yaklaşık 1 yıl süren araştırma ve inceleme sonucunda Kayapınar hakkında Bylock, Bank Asya, FETÖ iltisaklı dernekler, tv ve dergilere abonelik gibi bir herhangi bir kaydın bulunmadığını savcılığa rapor etti. Savcılık da “FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütü Üyesi olduklarına dair herhangi bir delil ya da veriye ulaşılamadığı” gerekçesiyle Kayapınar hakkında “soruşturmaya yer olmadığı” kararı verdi.

Tele1’e konuşan Bubilik, nitelikli dolandırıcılık suçundan dava açılmadığını ve hiçbir zaman böyle bir dosyasının olmadığını söyledi. Bubilik şunları söyledi: “4 bürokrat var. İsmi geçen bürokratlar saklanıyorlar. FETÖ’cülerle ilgili şikayetlerde bulundum. İhbarda bulunduğum bir kişi görevden alındı. Fahrettin Poyraz’ın fotoğraflarını ben ilettim. Hiçbir işlem yapılmadı. Peker’in yayınladığı belgelerle bir ilgim yok.”

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