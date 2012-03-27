İşte Sarkozy'nin mal varlığı

Fransa'da yeniden aday olan Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy, seçim öncesi yaklaşık 2 milyon 700 bin Euro değerinde mal varlığı beyanında bulundu.

Fransa'da yürürlükteki yasalar cumhurbaşkanı olmak isteyen tüm adaylara mal varlıklarını Anayasa Konseyi ne bildirme zorunluluğu getiriyor

Fransız Anayasa Konseyi’nin Resmi Gazete’de yayımlattığı mal beyanına göre Sarkozy iki hayat sigortası poliçesine sahip. Bunlardan biri HSBC-France bankasında ve 2 milyon 306 bin 445 euro değerinde. Diğerinin değeri ise 277 bin 589 euro ve Hollandalı bankacılık kuruluşu ABN AMBRO’nun branşı olan Neuflize OBC’de bulunuyor.

Sarkozy’nin bu iki hayat sigortası dışında HSBC-France bankasında 17 Şubat 2012 tarihi itibarıyla 56 bin 919 Euro’luk mevduat hesabı bulunuyor. Sarkozy’nin mal varlığına ilişkin bilgiler Fransa medyasının yanı sıra Alman Deutche Welle’de yayınladı. Sarkozy, Fransız Anayasa Konseyi’ne verdiği mal beyanında saat ve heykellerden oluşan yaklaşık 100 bin Euro değerinde bir koleksiyona sahip olduğunu da bildirdi. Fransa Cumhurbaşkanı’nın “manevi değeri” olduğu bildirdiği bir pul koleksiyonu da bulunuyor.

Sarkozy’nin avukat meslektaşı ve dostu Arnaud Claude ile 1987 yılında ortaklaşa kurduğu SELAS CSC adlı hukuk bürosuyla ilgili bilgiler de ekledi. Sarkozy’nin bu şirkette hâlâ yüzde 34’lük payı bulunurken bu payın Euro değerindeki karşılığı belirtilmedi. Beyanda Sarkozy’nin bu şirketin çektiği bir kredinin 544 bin euroluk bölümüne kefil olduğu da not edildi.

Sarkozy'nin menkul kıymeti yokSarkozy’nin, 2007 yılında cumhurbaşkanı seçildikten birkaç ay sonra boşandığı eski eşi Cecilia Ciganer-Albeniz’den olma oğlu Louis için aylık 3 bin euro nafaka ödediği belirtildi. Cecilia Ciganer-Albeniz’den önce 1982-1996 yılları arasında evli kaldığı ilk eşi Marie-Dominique Culioli'ye de her ay 2 bin 926 euro ödemeye devam ediyor. Sarkozy'nin beyanında hiçbir menkul kıymet ve gayrimenkul görünmüyor.

Fransa'da yürürlükteki yasalar cumhurbaşkanı olmak isteyen tüm adaylara mal varlıklarını Anayasa Konseyi’ne bildirme zorunluluğu getiriyor. Bu beyanatın 1988 yılında çıkarılan bir yasayla oluşturulan ve bir devlet kurumu olan “Siyasi Yaşamda Mali Saydamlık Komisyonu”na da yapılması gerekiyor. Komisyon adayların beyanatlarını gizli tutuyor ve ancak seçilmeleri halinde kamuya açıklıyor. Şu ana kadar sadece Nicolas Sarkozy’nin beyanatının açıklanmış olması da buradan kaynaklanıyor.