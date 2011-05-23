-''İŞTE ŞAMPİYON, İŞTE TARAFTAR'' İSTANBUL (A.A) - 23.05.2011 - Spor Toto Süper Lig'de 34. son hafta maçında Sivasspor'u deplasmanda 4-3 yenerek 2010-2011 sezonu şampiyonu olan Fenerbahçe, İstanbul'da coşkulu bir şekilde karşılandı. Sabiha Gökçen Havalimanı Özel Genel Havacılık Terminaline özel uçakla gelen Sarı - Lacivertli kafileyi, burada personel şampanyayla karşıladı. Başkan Aziz Yıldırım ve yöneticiler, futbolcular ve teknik heyeti alkışlarla havalimanından uğurladı. Terminalin çıkışında Fenerbahçeli oyuncular, kendilerini bekleyen basın mensuplarını görünce, ''Şampiyon Fenerbahçe'' tezahüratı yaparak takım otobüsüne doğru yöneldiler. Havalimanında güvenlik önlemi alan polis, Fenerbahçe'nin geldiği terminal çıkışına taraftarları yaklaştırmadı. Terminalin çıkışında meşaleler yakarak bekleyen taraftarlar, takım otobüsü alandan ayrılırken, polis barikatını aşarak otobüsün yanına geldi. Taraftarlar, ''İşte Şampiyon, İşte Taraftar'' sloganları attı. Kafileyi taşıyan otübüs, yoğun taraftar grubu arasında güçlükle ilerledi. Fenerbahçe otobüsü, havalimanından çok sayıda taraftarın oluşturduğu konvoyun eşliğinde Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ne doğru hareket etti. Evleri Sabiha Gökçen Havalimanına yakın olduğu bildirilen Fenerbahçe'nin Senagalli futbolcuları Issiar Dia ve Mamadou Ninang, takım otobüsüne binmedi. İki futbolcunun, havalimanından evlerine gidecekleri bildirildi. Bu arada, havalimanına gelen çok sayıda Fenerbahçe taraftarı, trafiğin sıkışmasına neden oldu. Özellikle havalimanı çıkışına araçlarını park ederek, tezahüratlar yapan taraftarlar nedeniyle havalimanından araçlar güçlükle çıkabildi. Öte yandan, Fenerbahçeli futbolcuların üzerlerinde, önünde ''Biz bize yeteriz, çünkü Fenerbahçeliyiz'' arkasında ise ''Şampiyon Fenerbahçe'' yazılı tişörtler giydiği görüldü.