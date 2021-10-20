İşte sahte cumhurbaşkanının filmlere konu olacak hikâyesi: Düğün salonunda seçim yaptı, sahte mazbata hazırladı

Kendisini Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtarak siyasilerden Uygur Türkleri’ne, esnaftan basına kadar herkesi kandıran sahte cumhurbaşkanı Aji Abduwali Osman’ın filmlere konu olabilecek dolandırıcılık maceraları açığa çıktı. Kendi adına şarkı yazdıran, düğün salonunda 40 kişiyle seçim yapan ve sahte mazbata hazırlayan Osman, 2017 yılında alacaklılardan kurtulmak için Facebook’tan ölüm ilanı verdi ve kendine mezar taşı hazırlattı. Uygur Türklerinin sesini duyuracağı gerekçesiyle sahte bir isimle Antalya’dan Ankara’ya yürüyüş de yapan Osman, basına demeç verirken tanınmamak için güneş gözlüğünü hiç çıkarmadı. Osman, 3 Mayıs 2017’de Türkçülük gününde Ankara’ya ulaştı ve MHP Genel Merkezi’nde Devlet Bahçeli ile görüştü. Osman, 2017 yılından bu yana “siyasi faaliyetlerine” devam etti.

T24, geçtiğimiz günlerde Gölbaşı Belediyesi’nde sahneye davet edilmesiyle gündem olan ve birçok liderle fotoğrafı ortaya çıkan sahte cumhurbaşkanı Aji Abduwaili Osman’ın hikayesini araştırdı. Osman’ın filmlere konu olabilecek dolandırıcılık maceralarından bazıları şöyle:

“Çin ajanları peşime düştü” diyerek kaçtı

13 Eylül 1985 yılında Doğu Türkistan’ın Artuş bölgesinde doğdu. İlkokulu bitirdikten sonra genç yaşlarda Artuş ve Ürümçi’de ticaret yapmaya başladı. Ortaklarıyla ihtilafa düşünce 2015 yılı sonunda eşi ve 6 çocuğuyla birlikte Türkiye’ye geldi. İlk olarak İstanbul’a gelen Osman, Zeytinburnu ilçesinde Buğrahan Lokantası’nı açarak işletmeye başladı. Bu sırada iki çocuğu olan bir kadınla daha imam nikahıyla evlendi ve bu kadından da bir çocuğu oldu. Üç ay içerisinde çevresine borçlanınca restoranı kapattı. Alacaklıları Osman’ı, Doğu Türkistan Gençlik Vakfı Başkanı’na şikâyet etti. Zeytinburnu’nda vakıf üyelerince alıkonulan Osman’a 6 kadına olan borcu nedeniyle zorla senet imzalattırıldı. Daha sonra Osman’ın, çevresine “Çin ajanları benim peşime düştü kaçmam gerek” diyerek 2016 yılı sonlarında Antalya’ya yerleştiği iddia edildi.

Kendi adına mezar taşı yaptırdı, ölüm ilanı verdi

Antalya’dayken eşinin Facebook hesabından öldüğünü duyurdu. Kendine bir de mezar taşı yaptırdı ve fotoğraflarını da paylaştı. Bir süre sonra Osman Turan ismiyle ortaya çıkan Aji Abduwaili, Doğu Türkistan’daki Müslümanlara yönelik şiddeti protesto etmek gerekçesiyle 20 Nisan 2017 tarihinde Antalya’dan Ankara’ya yürüyüş eylemi başlattığını duyurdu. Abduwaili ile ilgili yürüyüş sırasında çok sayıda haber yayınlandı. Tanınmamak için basına verdiği demeçlerde güneş gözlüğünü hiç çıkarmasa da alacaklıları Abduwaili’yi tanıyınca peşine düştü.

Bahçeli ile görüşürken alacaklılar peşine düştü

Yürüyüşüne Osman Turan ismiyle devam eden ve 3 Mayıs Türkçülük Günü’nde Ankara’ya ulaşan Abduwaili ilk olarak Alparslan Türkeş’in mezarını ziyaret ettikten sonra, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de genel merkezde görüştü. Ziyaretten haberi olan ve Ankara’da toplanan alacaklılar ise Balgat’ta Abduwaili’yi beklemeye başladı. Doğu Türkistan Vakıf ve Derneklerine bir grup üye, Abduwaili’yi ‘Seni yemeğe götüreceğiz’ diyerek MHP Genel Merkezi’nden çıktığında bir araca bindirerek alacaklıların beklediği restorana götürdü. Abduwaili’ye burada da alacaklarına karşılık senetler imzalattırıldı.

Genel merkeze girişine yasak getirildi

Daha sonra yine Antalya’ya dönen Abduwaili, iddiaya göre MHP teşkilatlarını gezmeye başladı ve Bahçeli ile olan fotoğraflarını da kullanarak yardım adı altında para toplamaya başladı. Bir süre sonra Adana’ya geçen Abduwaili, Büyükşehir Belediyesi’nde işe alındı. Burada da MHP teşkilatlarını gezerek para toplamaya başladığının anlaşılması üzerine Abduwaili, işten atıldı ve belediyeye girişi yasaklandı. Bu tür faaliyetleri Ankara’da duyulunca Abduwaili’nin MHP Genel Merkezi’ne de girmesine engel getirildi. 2019 yılı sonunda Ankara’ya yerleşen Abduwaili, bu tarihten itibaren Ankara’da dernek başkanı, milli şair ve Doğu Türkistan Başbakanı sıfatlarıyla birçok siyasiyi ziyaret etti ve birlikte çektirdiği fotoğrafları sosyal medya hesaplarından paylaşmaya başladı.

İstanbul’da restoranda seçim düzenledi

İstanbul’da 1 Kasım 2020 tarihinde Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı seçimi yapılacağını belirterek, 1 Ekim 2020 tarihinden itibaren sosyal medya üzerinden seçim faaliyetlerine başladı. “Benimle yarışmak isteyenler seçime katılsın” diyerek, hazırladığı seçim vaatlerini yazılı olarak sosyal medya üzerinden çevresine göndermeye başladı.

Seçim vaadi: 4’ten fazla çocuğu olana ‘Kahraman Ana’ ödülü

Seçim vaatlerini ise şöyle sıraladı: “Yetenekli olanlarla, hafızlık okuyanlar seçime katılırlarsa ödüllendirilecek. Uygur nüfusunun artmasına katkı sağlayan ve 4’ten fazla çocuğu olan kadınlara ‘kahraman ana’ ödülü verilecek. Hafızlığı tamamlayan ister çocuk ister yaşlı kim olursa ödüllendirilecek. Ailesi Çin kampında tutuklu ve kendisi Türkiye’de şahitlik yapmış Uygurlara hediye ve ödüller verilecek. Türkiye’de Türk vatandaşlığı almak isteyen Uygurlar hangi şehirde ikamet etmekte olduğuna bakılmaksızın, seçime katıldığı takdirde Türk vatandaşlığı listesine yazılacak. Ekonomik sorunları ilgili kurumlarla görüşülüp çözülecek.”

Adına şarkı yazırdı: Çinliler ondan ürktü, O cengaver bir Türk’tü

YouTube kanalından da seçim faaliyetlerine devam eden Abduwaili Osman, siyasi isimleri ziyaretlerinden fotoğraflar ve görüntüler paylaşmaya devam etti. Seçim kampanyası için kendine bir de şarkı yazdırdı. Şarkının sözleri ise şöyleydi: “Tekbir dedi bağırdı, 40 çeriyi çağırdı. Sancağını kaldırdı Abdülveli Buğrahan. Doğu Türkistanlıdır, sadıktır imanlıdır. Kürşatın mirasıdır Abdülveli Buğrahan. Osman Batur önünde, hançer vardır belinde. Tevhid tesbih dilinde Abdülveli Buğrahan. Çinliler ondan ürktü, o cengaver bir Türk’tü. Tren rayını büktü Abdülveli Buğrahan.”

Cumhurbaşkanlığı forsunu maviye boyadı, sahte mazbata yaptı

İstanbul Küçükçekmece’de bir düğün salonunu kiraladı ve 1 Kasım 2020’de Cumhurbaşkanlığı seçimi düzenledi. Sözde seçime, yarısı Afgan kadınlar olmak üzere yaklaşık 40 kişi katıldı. Seçim sonucunda kendisini cumhurbaşkanı ilan ettikten sonra, kendisine bir de mazbata hazırladı. Mazbatada Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsunun maviye boyanmış halini kullandı.

Bu mazbata ile 15 Temmuz 2021’de Sarkhan isminde birisini Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Müşaviri olarak atadı. Bu süreçte ziyaretlerine devam eden Osman, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yenilik Partisi Genel Başkanı Öztürk Yılmaz, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Binali Yıldırım gibi birçok ismin yanı sıra AKP, DEVA Partisi ile İYİ Parti’den de birçok yetkili ile görüştü.

İçişleri: Böyle bir temsilcilik yok

13 Ağustos 2021 tarihinde de Balgat Ceyhun Atuf Kansu Caddesi’nde MHP Genel Merkezi’ne yakın bir konumda Doğu Türkistan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Türkiye Temsilciliği açılışını yaptı. Bu sırada bir vatandaş tarafından Abduwaili Osman’ın yürütmüş olduğu faaliyetler ve iddiasında bulunduğu temsilcilikle ilgili İçişleri Bakanlığına başvuruda bulunuldu. İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü, 16 Ağustos 2021 tarihinde verdiği yanıtta şu ifadeleri kullandı: “Kayıtlarımızda yapılan incelemede ilgide kayıtlı başvurunuzda bahsi geçen 'Doğu Türkistan Cumhurbaşkanlığı Türkiye Temsilciliği' adlı kuruluş kaydının olmadığı ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu kapsamında da izinli kuruluşlardan olmadığı anlaşılmıştır.”

Korsan şekilde söz alıyordu

Buna karşın siyasi faaliyetlerine devam eden Osman, Ankara ve İstanbul’da ziyaretlerini sürdürüyordu. İddiaya göre Osman, hemen hemen her programa Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı Başdanışmanı” unvanını kullanan Eyüp Özbek ve Güney Türkistan Gençlik Kolları Başkanı unvanını kullanan Said Sadat ile birlikte katılıyordu. Beraberinde birkaç gençle birlikte kalabalık halde programlara katılan Osman, çevresi tarafından protokol görevlilerine Doğu Türkistan Cumhurbaşkanı olarak tanıtılıyor ve sahnede söz verilmesi isteniyordu. Osman, bu yolla birçok programda söz alıyor, sahneden kalabalığa hitap ediyordu. Osman’ın Gölbaşı Belediyesi’nin 13 Ekim’de düzenlediği programda sahneye çıkışı da bu şekilde oldu. Olayın, kendisine yasak getiren MHP Genel Merkezi tarafından duyulmasıyla da sahte cumhurbaşkanının hikâyesi ortaya çıkmış oldu.

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