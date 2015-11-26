İşte Rusya'nın son iki aydaki hava sahası ihlalleri

Suriye'de Esad rejimine destek veren hava saldırılarına 30 Eylül'de başlayan Rusya en üst düzeydeki uyarılara rağmen birçok ihlalde bulundu. IŞİD'e karşı koalisyon uçaklarıyla da burun buruna gelen Rus uçakları Suriye'deki ılımlı muhalifleri ve Türkmenleri hedef almakla suçlandı.

Milliyet'te yer alan habere göre son 2 ayda Rusya'nın öne çıkan ihlalleri şöyle:

30 Eylül 2015

Rus saldırısı başladı

Suriye’nin Lazkiye’de konuşlu Rus hava gücü isyancıların elindeki Hama ve Humus vilayetlerindeki hedefleri vurmaya başladı. Hedefler arasında ABD’nin desteklediği gruplar da olduğu aktarıldı.

2 EKİM

Hedef ılımlı muhalifler

Başbakan Davutoğlu Rusya’nın Suriye’deki ılımlı muhalifleri yok etmek ve Beşar Esad rejimini güçlendirmek için Özgür Suriye Ordusu’nu (ÖSO) bilinçli bir şekilde hedef aldığını söyledi.

3 EKİM

Türk hava sahasına girdi

Rus jetleri Hatay’da Türk hava sahasını iki kez ihlal etti. Türkiye, iki F-16 havalandırdı. Mig-29 model radarlarını Türk jetlerinin üzerinde kilitledi. Türk hükümeti sonraki ihlalden Rusya’nın sorumlu olacağını söyledi.

5 EKİM

NATO Rusya’yı uyardı

NATO, ihlalin ardından acil toplandı. Hava sahası ihlallerine ‘sorumsuz davranış’ diyerek Rusya’yı kınadı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Dışişleri Bakanlığı’na çağırıldı.

6 EKİM

Türk uçaklarına taciz

Rusya, Suriye’deki uçaksavarların Türk F-16 uçaklarına kilitledi. Bir ABD uçağı Rus uçaklarıyla karşılaşmamak için rotasını değiştirdi. Türkiye, Rus büyükelçisini üçüncü kez çağırdı.



8 EKİM

Erdoğan’dan uyarı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya’nın Türk hava sahasını ihlal etmeye devam etmesi ve Esad rejimi adına yaptığı hava saldırılarının iki ülke arasındaki ticari ilişkilere zarar verebileceğini söyledi.



15 EKİM

Yedi günde 13 kez ihlal

Rus Hava Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Tümgeneral Sergey Dronov Ankara’ya geldi.Dışişleri Müsteşarı Ali Kemal Aydın, Rusya’nın 3-10 Ekim arasında Türk uçaklarına 13 kez tehlikeli bir şekilde yaklaştığını açıkladı.



16 EKİM

Rus İHA’sı düşürüldü

TSK, Suriye sınırında ‘milliyeti belli olmayan bir insansız hava aracının’ (İHA) düşürüldüğünü açıkladı. Pentagon yetkilisi, Suriye’den Türkiye’nin içine giren İHA’nın Türk jetleri tarafından düşürüldüğünü açıkladı.



16 EKİM

PYD Moskova bürosu planı

Rus medyasının Suriye’nin kuzeyinde faaliyet gösteren PYD’nin Moskova’da temsilcilik açacağını yazmasının ardından Türkiye bu durumun sert tepkiyle karşılanacağı mesajını verdi.



20 KASIM

Türkmen köyleri için tepki

Dışişleri Bakanlığı, Lazkiye’nin kuzeyindeki Türkmen köylerine yönelik Rus saldırılarının ciddi sonuçlar doğurabileceğini açıkladı. Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, Dışişleri’ne çağırıldı.



1 KASIM

Esad Türkmenlere saldırdı

Esad rejimi, Rus hava gücünün desteğiyle Türkmenlerin elindeki bölgelere saldırdı. Rejim güçleri, Türkiye sınırına yakın, stratejik öneme sahip Rabia kasabası yakınlarındaki Zahia tepelerini ele geçirdi.



22 KASIM

Rus helikopteri engellendi

Türkiye, Rusya’nın Irak’a göndermek istediği Mi-28 helikopterlerinin kendi hava sahası üzerinden teslim edilmesine izin vermedi. Rusya, helikopterleri İran’ın hava sahası üzerinden gönderdi.