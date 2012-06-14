İşte RTÜK'ün şiddete teşvik eden filmlerden oluşan 'kara liste'si

RTÜK Uzmanı Fatih Yalçın, şiddet içeren ve gençleri şiddete teşvik eden fillmlerden oluşan “kara liste” hazırladı. Yerli şiddet filmlerinde Kurtlar Vadisi, Arka Sokaklar, Behzat Ç. var. Raporda çizgi filmler de nasibini aldı: Pokemon, He-Man, Power Rangers

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), televizyonlara şiddet içerikli yayınlar ve filmler için birbiri ardına ceza yağdırırken, RTÜK Uzmanı Fatih Yalçın tarafından şiddet içeren ve gençleri şiddete teşvik eden filmlerden oluşan, “kara liste” hazırlandı. Yalçın’ın, “uzmanlık tezi” olarak hazırladığı 167 sayfalık raporda, yerli ve yabancı hangi filmlerin şiddet içerdiği ve izleyenleri bu yönüyle olumsuz etkilediği anlatıldı. Buna göre, yabancı filmler arasında listebaşını ünlü yönetmen Oliver Stone’un yönettiği “Katil Doğanlar” adlı film aldı.



Listede yerli yapımlar arasında da ilk sırayı Kurtlar Vadisi aldı. Çizgi filmlerin de nasibini aldığı listede “şiddete teşvik ettiği” vurgulanan başlıca ünlü çizgi filmler, “Power Rangers, Ninja Kaplumbağalar, Batman, He-Man, Pokemon” şeklinde sıralandı.



TV’lerde çocukların izleyeceği saatlerde yayınlanan yapımların yüzde 30’u aşan oranda “şiddet içerdiğinin” aktarıldığı raporda, şu çarpıcı değerlendirmelerde bulunuldu:

- Rezervuar Köpekleri, Licence to Kill, Katil Doğanlar gibi filmleri izleyen çok sayıda genç, şiddet ve suç olaylarına karışmışlardır. Hiç şüphesiz ki bu filmlerin, izleyen herkeste aynı etkiyi yaratacağını söylemek zordur. Ancak bu filmlerden etkilenenlerin gerçekleştirdiği ya da karıştığı şiddet olayları da azımsanmayacak ölçüdedir. Bu filmler doğrudan şiddete sebep olmasa bile, şiddet gerçekleştirme şekilleri hakkında ilham verdikleri kesindir. Bugün bu film ve dizilerdeki şiddet görüntüleri kanıksanmış görünmektedir. Televizyonlarda her geçen gün daha çok şiddet görüntüsü yer almakta; bunu kanıksayan izleyici de daha çok şiddet talep etmektedir. Ülkemizde çok izlenen televizyon kanallarının prime time kuşağını Kurtlar Vadisi, Tek Türkiye, Güz Gülleri, Behzat Ç., Arka Sokaklar, Adanalı, Ezel, Kollama gibi şiddet içeriği yoğun dizilerin işgal ettiği görülmektedir.



- Power Rangers, Ninja Kaplumbağalar, Batman, He-Man, Pokemon gibi dünyanın pek çok ülkesinde gösterilen Japon çizgi filmlerinde ana unsur hep şiddettir. Çizgi filmlerdeki sempatik, iyi kalpli, güçlü, sihirli güçleri olan ana karakterler, genellikle kurbanı oynamakta ve her haksızlığa uğradıklarında şiddeti problem çözme yöntemi olarak kullanmaktadır. Böylelikle şiddet, çocuklara tek problem çözme yöntemi olarak sunulmaktadır.



- Ülkemizde meydana gelen bir olay, çocukların çizgi filmlerden ne denli etkilenebileceklerini göstermesi açısından manidardır. 20 Ekim 2000 tarihli bir gezetede yer alan haberde, Pokemon çizgi filmine özenen çocuğun durumu şu sekilde aktarılmaktadır: “Pokemon Gibi Atladı. Tüm dünya çocuklarının bir numaralı çizgi filmi Pokemon, Mersin’de faciaya neden oluyordu. Mezitli beldesinde yaşayan, Ağırbaş ailesinin 4 yaşındaki oğlu Ferhat, Pokemon çizgi filmindeki kahramanlara özenerek uçmayı denedi. Oturduğu apartmanın 7. katından atlayan Ferhat’ın yalnızca sol ayağı kırıldı.”

Çocuğu agresif hale getiriyor

Raporda, araştırmalara da yer verilerek, şiddet içeren yapımların çocuklar üzerindeki etkileri de sıralandı. Bu olumsuz etkilerden bazıları şöyle:

- Çocuklar, ağrıya ve şiddete daha az duyarlı hale gelmektedirler.

- Çocukların empati yapma becerileri azalmaktadır.

- Çocuklar, kendilerini sarmalayan dünyanın korku dolu olduğuna inanmaktadır.

- Çocuklar, birbirlerine şiddet uygulayabilmekte, daha agresif davranabilmektedir.

- Şiddet programları izleyen çocuklar, yardım istendiğinde daha yavaş davranmaktadır.

- Kendisinden küçük çocuklara ve arkadaşlarına şiddet uygulayabilmektedirler.

- Oyun oynarken daha tahrip edici ve yıkıcı davranışlarda bulunabilmekte, oyunun kurallarına uymamakta, oyunda daha sabırsız davranabilmekte ve erken ayrılabilmektedir.