İşte Reina katliamcısıyla ilgili ortaya atılan iddialar ve belirsizlikler!

Yılbaşı gecesi 39 kişinin öldürüldüğü askeri silah ve mühimmatın kullanıldığı Reina saldırısının ardından kaçan terörist ya da teröristlerin kimlikleri saldırının üzerinden bir hafta geçmesine rağmen belirlenemedi. Kaç teröristin olduğu sorusu cevap bulamadı. Ortaya atılan iddiaların çoğu da doğru çıkmadı.

Karar'dan Hilal Öztürk'ün haberine göre, Ortaköy’deki gece kulübü Reina’da 39 kişinin katledildiği saldırının üzerinden 7 gün geçti ancak IŞİD’li terörist ya da teröristlerin kimlikleri ve uyrukları dahil somut bir bilgi elde edilemedi. İşte saldırının ilk gününden bugüne kadar ortaya çıkan tablo:

* Uyruğu belirsiz: Reina saldırısı yılbaşı gecesi saat 01:15’te gerçekleşti. Terörist ya da teröristler otomatik silahla girdikleri gece kulübünde 7 dakika kaldılar. Geride 39 insanın cansız bedeni ve onlarca yaralı kaldı. Saldırganla ilgili ilk bilgiler Kırgız ya da Özbek uyruklu olabileceği yönündeydi. Daha sonra bu bilgi “Doğu Türkistanlı bir Uygur Türkü ancak, Kırgızistan pasaportu taşıyor” şeklinde değişti. Ancak hala kesinleşmiş bir bilgi yok.

* Kimlikleri netleşmedi: Saldırı gecesi gece kulübünün içinden ve girişinden olmak üzere iki görüntü yayınlandı. Söz konusu görüntülerdeki teröristin aynı kişi olduğu bildirildi. Ancak istihbarat uzmanlarına göre iki terörist vardı. Biri aynı zamanda gözcülük yaptı. Aynı kişi olduğu söylenen saldırganın iki ayrı görüntüde farklı renk ve biçimde pantolon giymesi de dikkat çekti. Ayrıca görgü tanıklarının bir kısmı içeride iki hatta üç saldırgan olduğunu söyledi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise tek bir saldırgan olduğu açıklaması yaptı. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu teröristin kimliğinin belirlendiği açıkladı ancak Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak, saldırganın Uygur Türkü olabileceğini söyledi. Daha sonra gelen bilgiler kod adının bilindiği ancak kimliğinin tespit edilemediği yönünde oldu.

* Eşi gözaltında mı: Basına yansıyan haberlere göre terörist Kırgızistan’dan, bir diğer iddiaya göre Çin’den geldi. Geliş tarihi de yine farklılık gösterdi. Önce 20 Kasım, sonra 15 Kasım olarak ifade edildi. Konya’da ev kiraladığı, eşinin ve iki çocuğunun gözaltına alınarak İstanbul’a gönderildiği bildirildi. Ancak Konya Emniyet Müdürlüğü yetkilileri Konya’da ev kiralamadığını, üç ayrı ailenin evinde kaldığını, iki emlakçı dışında gözaltı olmadığını, eşi ve çocuklarının ise kesinlikle gözaltına alınmadığını söyledi. Bu sırada eşinin ifadesi basına yansıdı. Buna göre, kocasının IŞİD’li olduğunu bilmediğini, televizyonda izleyince çok şaşırdığını anlattı. Teröristin eşinden de teröristin kimlik bilgisine ulaşılamaması bir başka soru işareti oluşturdu.

* En net görüntü IŞİD'den: Polis İstanbul’daki güvenlik kameralarını tek tek taradı. Teröriste ait olduğu düşünülen ve IŞİD’in yayınladığı video en net görüntü oldu. Konya’da bilet alırken güvenlik kamerasına yansıyan görüntüsü ile benzerlik görülünce söz konusu video basınla paylaşıldı. Amaç ihbar mekanizmasını çalıştırmaktı. Görüntünün yayınlanması etkisini gösterdi, ihbarlar üç katına çıktı. Baskın yapılan adres sayısı 100’e yaklaştı. Diğer yandan teröristle doğrudan bağlantılı olduğu düşünülen Yusuf Hoca kod adlı teröristin kaçak olduğu belirtiliyor.