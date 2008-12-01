İşte Polat'ın gizli aşkı

Kurtlar Vadisi'nin Polat Alemdar'ı Necati Şaşmaz'ın sevgilisi, oyuncu Yasemin Öztürk olduğu ortaya çıktı.



"Gizli-saklı bir dünyamız vardı"



Hürriyet'in haberine göre, Kurtlar Vadisi'nde seslendirme ve oyunculuk yapan daha sonra ekipten ayrılan tiyatro ve dizi oyuncusu Yasemin Öztürk bugüne kadar gizlediği aşkını ilk kez 'Orada Neler Oluyor'da itiraf etti... Yasemin Öztürk "Necati ile 2005'te dizinin yemeği sırasında tanıştırıldık. İlk görüşte birbirimizden müthiş bir elektrik aldık. Kısa bir süre sonra da birlikte olmaya başladık. İlişkimizi dizi ekibindeki birkaç kişi dışında kimse bilmedi. 2 kişilik gizli-saklı bir dünyamız vardı. Buluştuğumuz tek yer; Necati'nin eviydi. Başka yere gidemezdik" dedi.





"Necati ile evde bilgisayar oyunları oynuyorduk"



Yasemin Öztürk birlikte yaşadıkları süre içinde sinemaya, lokantaya, gezmeye gidemediklerini ve bu yüzden çok yorulduğunu da itiraf etti. Yasemin Öztürk "Necati görünenin aksine evde çok hareketli, neşeli, esprili ve şakacı bir erkektir. Dizide benzeyen tek şey bakışlarıdır. Yani bir baktı mı 10 cümleye bedeldir. Ama çocuk gibidir. Evde bilgisayar oyunları oynardık. Şiirler yazardı, bana okurdu. Birlikte Ferhat Göçer'in şarkılarını dinlerdik. Ferhat Göçer'in 'Yastayım' şarkısı bizim şarkımızdı. Birbirimizin gözlerinin içine bakarak o şarkıyı okurduk" dedi.



"Bana 'Gitme' demesini bekledim"



Yasemin Öztürk "Necati Şaşmaz'a ve 'Kurtlar Vadisi'ne bir zarar gelmesinden korktuğum için özgürlüğümden vazgeçerek bu ilişkiyi yaşadım. 3.5 yılda çok kırıldığım, ağladığım 'yeter' dediğim günler oldu. Ama Necati ile aşk yaşamış olmaktan dolayı 1 gün bile pişman olmadım. Aşıktım ve bu benim seçimimdi. Onu çok sevdim. Asil duruşuna hayrandım. Ama sevgiyi ve aşkı görebildim mi derseniz, bunu tam olarak bilemiyorum. Bitirme konuşmasını yaparken, içim kan ağlıyordu ve ben bunları düşünüyordum işte. Çok yorulmuştum çok. Bunu ona söylediğimde "Sana ve kararına saygı duyuyorum" dedi. Yalnızca bunları söyledi. Oysaki ben "Gitme" demesini bekliyordum" dedi.



"Nefise Karatay fotoğraflarıve 'Aşık olmadım' sözü bitirdi"



Yasemin Öztürk "Necati Şaşmaz 2007 yazında Göcek'te Nefise Karatay ile teknede tatil yaparken görüldü. Siz o zaman birlikteydiniz. Neler hissettiniz?" sorusunu da şöyle cevapladı: O günlerde bir tatsızlık yaşıyorduk. Fotoğrafları basında görünce çok kırıldım. Bana telefon açıp 'Merak etme aramızda bir şey yok' dedi. Sonra tekrar birlikte olmaya başladık. Bu kez de bir röportajında 'Ben hiç aşık olmadım' açıklamasını yapmış. Bir kez daha yıkıldım. Zaten ilişkiyi özgürce yaşayamama yorgunluğu vardı. Her şey üst üste gelince ayrıldık. Severek ayrıldık.



