İşte Osman Kavala için 840 gün sonra yazılan tahliye kararının metni

Gezi Parkı davası kapsamında 840 gündür tutuklu bulunan Osman Kavala'nın da aralarında olduğu 15 sanığın yargılandığı davada karar çıktı. Osman Kavala, Mücella Yapıcı, Yiğit Aksakoğlu'nun da aralarında bulunduğu 16 sanıklı davada 9 sanık haklarında isnat edilen tüm suçlardan beraat etti. Yurt dışında bulunan 7 sanığın ise dosyasının ayrılmasına karar verildi. Hakkında tahliye kararı verilen Osman Kavala'nın bugün akşam saatlerinde cezaevinden çıkması bekleniyor.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılan kararda, 'Türkiye Cumhuriyeti Hükûmetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçundan yargılanan Osman Kavala’nın tahliyesine karar verildiği belirtildi.