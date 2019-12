İşte 'Oscar' kazananların listesi

T24 - 82. Oscar ödülleri sahiplerini buldu. Gelenekselleşen kırmızı halı seremonisiyle başlayan gece de 'The Hurt Locker' En İyi Film seçilirken, Kathryn Bigelow En İyi Yönetmen Oscar'ını kazanarak Oscar tarihine geçti.



82. Oscar'da ödülleri, En İyi Erkek Oyuncu Jeff Brifges, En İyi Kadın Oyuncu da Sandra Bullock seçildi. Sinema dünyasının en prestijli ödülleri Oscarlar, ABD'nin Los Angeles kentindeki 3 bin 500 kişilik Kodak Tiyatrosu’nda bu sabaha karşı yapılan törenle dağıtıldı.



En İyi Film ödülünü Kathryn Bigelow'un yönettiği 'The Hurt Locker' kazanırken, Bigelow En İyi Yönetmen ödülünü de kazanarak Oscar tarihinde bu ödülü kazanan ilk kadın oldu.



Oyuncu ödüllerinde favori gösterilen isimler Oscar'ı kazandı. En İyi Erkek Oyuncu dalında ödüle ulaşan isim usta aktör Jeff Bridges olurken, En İyi Kadın Oyuncu dalında da 'The Blind Side' ile Sandra Bullock altın heykelciği kucaklayan isim oldu.



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ve En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu kategorilerinde de bir sürpriz yaşanmadı. Bu kategorilerde ödülü beklendiği gibi 'Soysuzlar Çetesi' ile Christoph Waltz ve 'Precious' ile Mo'Nique kazandı.





İşte gecenin kazananları:



En İyi Film: The Hurt Locker



En İyi Yönetmen: Kathryn Bigelow (The Hurt Locker)



En İyi Erkek Oyuncu: Jeff Bridges (Crazy Heart)



En İyi Kadın Oyuncu: Sandra Bullock (The Blind Side)



En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Christoph Waltz (Soysuzlar Çetesi)



En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Mo'Nique (Precious)



En İyi Orijinal Senaryo: The Hurt Locker (Mark Boal)



En İyi Uyarlama Senaryo: Precious (Geoffrey Flechter)



En İyi Animasyon: Up/ Yukarı Bak (Pete Docter)



En İyi Yabancı Film: El Secreto de sus Ojos (Arjantin)



En İyi Görüntü Yönetmeni: Avatar (Mauro Fiore)



En İyi Sanat Yönetmeni: Avatar (Rick Carter, Robert Stromberg, Kim Sinclair)



En İyi Kostüm Tasarımı: The Young Victoria (Sandy Powell)



En İyi Kurgu: The Hurt Locker (Bob Murawski, Chris Innis)



En İyi Makyaj: Star Trek (Barney Burman, Mindy Hall and Joel Harlow)



En İyi Şarkı: The Weary Kind - Ryan Bingham ve T-Bone Burnett (Crazy Heart)



En İyi Görsel Efekt: Avatar (Joe Letteri, Stephen Rosenbaum, Richard Baneham, Andrew R. Jones)



En İyi Ses Kurgusu: The Hurt Locker (Paul N.J. Ottosson)



En İyi Ses Miksajı: The Hurt Locker (Paul N.J. Ottosson, Ray Beckett)



En İyi Belgesel (Uzun): The Cove (Louie Psihoyos)



En İyi Belgesel (Kısa): Music by Prudence (Roger Ross Williams ve Elinor Burkett)



En İyi Kısa Film: The New Tenants (Joachim Back and Tivi Magnusson)



En İyi Animasyon (Kısa): Logorama (Nicolas Schmerkin)