İşte örnek Cumhuriyet resepsiyonu

Ordu'da yapılan Cumhuriyet resepsiyonuna Vali Ali Kaban'ın daveti ile çiftçiler de katıldı. Resepsiyonda sıkılgan tavırlar sergileyen çiftçiler, ilginç görüntüler oluşturdu.



Ordu'da Cumhuriyet Bayramının 85. yılı kutlamaları nedeniyle Tesk Otel'in şelaleli salonunda verilen Cumhuriyet resepsiyonuna çiftçiler de davet edildi. Vali Ali Kaban'ın daveti üzerine Kabadüz ilçesi Derinçay köyünden çiftçiler de resepsiyona katıldı. Davet edilen köylüler arasında bulunan çobanın resepsiyona kara lastikleri ile gelmesi dikkat çekti.



Davetten oldukça memnun kalan köylüler adına Muhtar Hasan Okutan da Vali Ali Kaban'ı bir kez daha onur vermesi için köylerine davet etti. Bu arada bazı kurum müdürlerinin ziyaret ederek bir süre sohbet ettiği köylüleri tek tek masaları gezen Vali Ali Kaban da ziyaret etti. Vali Kaban, "Hepimiz her birimiz tek tek cumhuriyeti oluşturuyoruz, zahmet ettiniz geldiniz" dedi. Daha sonra Kaban, köylüler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.



Bu davetten büyük onur ve mutluluk duyduklarını aktaran Kabadüz Köyü Muhtarı Hasan Okutan, "Ne söyleyebilirim sev seve sevine sevine buraya geldik. Biz de bizi buraya çağırarak bize onur veren valimizi köyümüze çağırıyor bize bir kez dana onur vermesini diliyoruz. Türkiye'de belki bir ilk gerçekleşiyor ve biz bundan çok mutluyuz" dedi.



Cemil Tepe adlı köylü de kendilerine davet edenlere teşekkür ettiğini belirterek, "Ben çok fazla bir şey hissedemiyorum çünkü bunalımdayız. Yani bir tek ben değil üretici bunalımda şimdi" diye konuştu.



Aslan Tepe ise, "Çok memnunuz yani çok mutlu olduk ilk geliyorum ama mutlu oldum. Eve gidince çocuklarıma da Oğuz'a, Onur'a Özgül'e de çok iyi bir gece geçirdiğimiz anlatacağım. Yedik içtik sohbet ettik güzel oldu yani." dedi.



Çoban olduğunu anlatan Tepe, "Ben çobanım. Böyle bir şey olduğunu söylediler ben de gelmek istedim onun için hemen geldim. Ben her zaman kara lastikleyim onun için böyle geldim. Kimsenin bakışından rahatsız olmadım öyle bakan oldu mu onu da fark etmedim. Mesleğimden de utanmıyorum her zaman her yerde söylerim. Utanılacak bir mesleğim olduğunu da sanmıyorum" diye konuştu.