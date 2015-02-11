İşte okulların tatil edildiği iller

İstanbul’da önceki gün başlayan kar yağışı dün akşam saatlerinde etkisini artırdı. Bunun üzerine İstanbul Valiliği, sosyal paylaşım sitesi Twitter üzerinden yaptığı açıklamada ilk ve orta dereceli okulların yoğun kar yağışı nedeniyle bugün tatil edildiğini duyurdu. Bugün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli personel ile hamile personel de idari izinli sayılacak. Ankara’da da gece okulların 1 gün tatil edildiği açıklandı.

Fırtına ve dev davgalar

Türkiye’nin hemen her bölgesi özellikle dünden itibaren yoğun kar yağışı ile boğuşurken, Marmara, Ege ve Batı Karadeniz’de de fırtına günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Hızı saatte 80 kilometreye ulaşan fırtına sebebiyle İstanbul-Bandırma deniz otobüsleri ve deniz uçağı seferleri iptal edildi. Dev dalgalar sebebiyle Balıkesir Bandırma Limanı ‘durdu’. Düzce, Akçakoca’da ve Bartın’ın Amasra’da dalga boyu 6 metreyi buldu.

Uçak seferleri iptal edildi

Hürriyet'te yer alan habere göre, kar İstanbul’da Kartal, Maltepe, Sancaktepe ve Çamlıca’da etkili oldu. Zaman zaman tipiye dönen kar yağışı nedeniyle mesai saati bitiminde trafikte yoğunluk yaşandı. Türk Hava Yolları, Atatürk Havalimanı’ndan iç ve dış hatlarda 83 seferini iptal etti.

Uşak'ın Ulubey ve Sivaslı ilçelerinde 11 Şubat Çarşamba günü, Çankırı'nın merkez, Eldivan, Şabanözü, Atkaracalar, Yapraklı, Orta, Çerkeş ve köylerinde Çarşamba günü, Balıkesir genelinde devam eden yoğun kar nedeniyle okullar 1 gün, Burdur ve ilçelerinde eğitime bir gün, Denizli’nin Kale, Güney, Çameli ve Buldan ilçelerinde yoğun kar yağışı nedeniyle okullara bir gün, Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde bir gün, Çanakkale’nin Yenice İlçesi’nde dün tatil olan ilk ve orta dereceli okulların 11 Şubat Çarşamba günü bir gün, Manisa’nın Kula İlçesi’nde kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle, ilk ve orta dereceli okullar bir gün, Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle 11 Şubat Çarşamba günü, Kütahya merkez ilçe ile Simav ve Tavşanlı'da yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün, Konya’nın Hadim, Taşkent ve Derebucak ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeniyle ilk ve orta dereceli okullar bir gün tatil edildi. Hakkari Valiliği, yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ile merkeze bağlı köylerdeki okullarda eğitime bir süreyle ara verildiğini açıkladı.

Öte yandan kar yağışı nedeniyle il genelinde taşımalı sistemle eğitim verilen okullar ile Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim ve öğretime 11 Şubat Çarşamba günü ara verildi.

Şehirlerarası yollarda ulaşım sağlanamıyor

Afyonkarahisar’da dün gece başlayan ve 24 saattir aralıksız devam eden kar yağışı nedeniyle şehirlerarası yollarda ulaşımda aksamalar meydana geliyor. Afyonkarahisar- Denizli karayolu Dinar İlçesi’nden, Afyonkarahisar- Kütahya karayolu ise 20’nci kilometreden itibaren kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapandı. Yer yer maddi hasarlı trafik kazalarının yaşandığı yollarda, ekipler kar küreme ve tuzlama çalışması yürütüyor. Kapalı yollar haricinde kar lastiği ya da zincir bulunduran araçların geçişine kontrollü olarak izin verilirken, ağır tonajlı araçların geçişine izin verilmiyor.

Ekipler hazır bekliyor

Gece boyunca devam etmesi beklenen kar yağışına karşılık AFAD’ın yanı sıra 20 kişilik AKUT ekibi de yolda mahsur kalan vatandaşlara yardım etmek amacıyla Afyonkarahisar- İzmir karayolundaki Dumlupınar rampası, Afyonkarahisar- Ankara karayolundaki Köroğlu Beli ve Afyonkarahisar- Antalya karayolundaki Damlalı Boğazı’nda hazır bekletiliyor. Ekiplerin yolun tamamen kapanması durumunda sürücülere gıda yardımında bulunacağı bildirildi. Diğer yandan, trafik ekiplerinde görevli personelin izinleri iptal edildi. Yol durumu normale dönene kadar tüm birimlerin görevde kalacağı belirtildi.

Sandıklı’da çarpışan kamyonlar yolu kapattı

Afyonkarahisar- Antalya karayolunun Sandıklı İlçesi Kızılören mevkiinde ise 2 kamyonun çarpışması ulaşımda aksamalara neden oldu. Ali Erimez’in kullandığı 06 GG 201 plakalı boş tanker taşıyan kamyon yoldan çıkarak orta refüje devrildi, karşı yönden gelen Halil Acemi yönetimindeki 20 VF 335 plakalı kamyon da orta refüjdeki kamyona çarptı.

Dinar’da yol kapandı

Afyonkarahisar’ın Dinar İlçesi’nde de kar yağışı etkili oluyor. Afyonkarahisar- Dinar arasındaki karayolunun Suçkan mevkiinde makaslayan TIR’lar ve maddi hasarlı trafik kazaları nedeniyle trafikte aksamalar yaşanıyor. Belediye ekipleri yolun açılması için çalışmalar yapıyor. Bölgede çok sayıda vatandaş araçlarında mahsur kalırken, polis ve jandarma mahsur kalanların kurtarılması için çalışıyor. Ekip araçlarıyla kurtarılan vatandaşlar kent merkezine taşınıyor. Diğer yandan, belediye tarafından ilçede yapılan anonsla yolda kalan vatandaşların evlerde misafir edilmesi isteniyor. Dinar Devlet Hastanesi ile huzurevi ve belediye sosyal tesisleri, Kaymakamlıkça tutulan bir otel ile Kredi ve Yurtlar Kurumu’na ait bir yurt da yolda kalanların kullanımına açıldı. Dinar’da etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime de 1 gün süreyle ara verildiği açıklandı.