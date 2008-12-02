İşte Obama'nın müstakbel kabinesi

* ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama, Demokrat Parti'den başkan adaylığında rakibi olan New York Senatörü Hillary Clinton'ı, Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdi. * Açıklanan isimlerin hiçbiri şu an için resmen bu görevin sahibi olmuş değil. Hepsinin öncelikle Senato tarafından onaylanması gerekiyorObama kabinesini açıkladı - FOTOGALERİ
Bürosundan yapılan açıklamaya göre Obama, Savunma Bakanı Robert Gates'den de göreve devam etmesini istedi.
Açıklamaya göre Obama, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na emekli Orgeneral James Jones'u, İç Güvenlik Bakanlığı'na Arizona Valisi Janet Napolitano'yu, Adalet Bakanlığı'na Eric Holder'ı ve uzun süredir danışmanlığını yapan Susan Rice'ı da ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'ne aday gösterdi.
20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Obama, açıklamasında, yönetimde daha kapsayıcı olma sözü verdi ve Başkan George Bush'un 8 yıllık yönetiminden sonra ABD'nin dünyadaki liderliğini yenileme vizyonuna sahip olduğunu kaydetti.
İşte Obama'nın kabine için aday gösterdiği isimler: Dışişleri Bakanı:
Hillary Clinton Savunuma Bakanı:
Robert Gates İçişleri Bakanı:
Janet Napolitano BM Daimi Temsilcisi (Dış Politika Temsilcisi):
Susan Rice Ulusal Güvenlik Danışmanı:
James Jones Adalet Bakanı:
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