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Dünya

İşte Obama'nın müstakbel kabinesi

Kabine adaylarını açıklayan ABD'nin müstakbel başkanı Obama, seçimdeki rakibi olan Hillary Clinton'ı Dışişleri Bakanı yapmak istiyor

02 Aralık 2008 02:00

* ABD Başkanlığına seçilen Barack Obama, Demokrat Parti'den başkan adaylığında rakibi olan New York Senatörü Hillary Clinton'ı, Dışişleri Bakanlığı'na aday gösterdi.

* Açıklanan isimlerin hiçbiri şu an için resmen bu görevin sahibi olmuş değil. Hepsinin öncelikle Senato tarafından onaylanması gerekiyor

Obama kabinesini açıkladı - FOTOGALERİ

Bürosundan yapılan açıklamaya göre Obama, Savunma Bakanı Robert Gates'den de göreve devam etmesini istedi.

Açıklamaya göre Obama, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na emekli Orgeneral James Jones'u, İç Güvenlik Bakanlığı'na Arizona Valisi Janet Napolitano'yu, Adalet Bakanlığı'na Eric Holder'ı ve uzun süredir danışmanlığını yapan Susan Rice'ı da ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'ne aday gösterdi.

20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Obama, açıklamasında, yönetimde daha kapsayıcı olma sözü verdi ve Başkan George Bush'un 8 yıllık yönetiminden sonra ABD'nin dünyadaki liderliğini yenileme vizyonuna sahip olduğunu kaydetti.

İşte Obama'nın kabine için aday gösterdiği isimler:

Dışişleri Bakanı: Hillary Clinton
Savunuma Bakanı: Robert Gates
İçişleri Bakanı: Janet Napolitano
BM Daimi Temsilcisi (Dış Politika Temsilcisi): Susan Rice
Ulusal Güvenlik Danışmanı: James Jones
Adalet Bakanı: Eric Holder

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