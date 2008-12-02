İşte Obama'nın müstakbel kabinesi

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Obama, 'Dışişleri Hillary'de' diyecek

Bürosundan yapılan açıklamaya göre Obama, Savunma Bakanı Robert Gates'den de göreve devam etmesini istedi.Açıklamaya göre Obama, Ulusal Güvenlik Danışmanlığı'na emekli Orgeneral James Jones'u, İç Güvenlik Bakanlığı'na Arizona Valisi Janet Napolitano'yu, Adalet Bakanlığı'na Eric Holder'ı ve uzun süredir danışmanlığını yapan Susan Rice'ı da ABD'nin BM Daimi Temsilciliği'ne aday gösterdi.20 Ocak'ta göreve başlayacak olan Obama, açıklamasında, yönetimde daha kapsayıcı olma sözü verdi ve Başkan George Bush'un 8 yıllık yönetiminden sonra ABD'nin dünyadaki liderliğini yenileme vizyonuna sahip olduğunu kaydetti.İşte Obama'nın kabine için aday gösterdiği isimler:Hillary ClintonRobert GatesJanet NapolitanoSusan RiceJames JonesEric Holder