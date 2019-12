İşte Obama diyeti

Seçimlerden zaferle çıkan ABD'nin yeni başkanı Barack Obama, fit vücudunu yaptığı özel diyetine borçlu. Abur cuburdan uzak duran Başkan yulafa bayılıyor...



Amerika'nın 44'üncü başkanı seçilen Barack Obama, 47 yaşında olmasına rağmen fit vücuduyla gençlere taş çıkartıyor. Gençlik yıllarından bu yana formuna dikkat eden Obama'nın diyetinin sırları Life&Style dergisinde yayımlandı.



Altı gün spor



Eşi Michelle Obama sayesinde evlerinde her zaman sağlıklı bir beslenme programının uygulandığını belirten Obama, her sabah spor yapmaya özen gösteriyor. Haftanın altı günü her sabah 45 dakika spor yapan Başkan Obama, beslenmesinde özellikle abur cubur gıdalardan uzak duruyor. Meksika yemeklerini çok seven Obama, atıştırmalık olarak fındık, ceviz ve tahıl barlarını tercih ediyor.



İşte yeni ABD Başkanı'nın diyeti



Kahvaltı



Kahvaltıyı hiçbir zaman atlamayan Barack Obama, sabahları yağ açısından düşük, protein açısından da zengin gıdalarla besleniyor. Özellikle besleyici yulaf ezmesini çok seviyor.



Ara öğün



Ara öğünlerde başkan, meyveli diyet barları, dilimlenmiş diyet peynir, fındık, ceviz veya yağsız patates cipsi yemeyi seviyor.



Öğlen



Meksika mutfağına çok düşkün olduğu bilinen Obama, öğle yemeklerin de ya Meksika yemekleri ya da yağsız ızgara et veya tavuk tercih ediyor.



Akşam



Akşamları sebzeye ağırlık veren başkanın masasından ıspanak, mantar, sarımsak ve domates eksik olmuyor.