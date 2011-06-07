İşte Nazım Hikmet'in o videosu!

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Türkiye İş Bankası Kültür Yayınlarından yapılan açıklamada, Bedri Rahmi'nin gelini Hughette Eyüboğlu'nun Türkiye İş Yayınlarına teslim ettiği görüntülerde, Nazım Hikmet ve Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun Paris'teki günlerinden özel görüntülerin yer aldığı ifade edildi.Açıklamada, ''Büyük İnsanlık'' kitabının hazırlık aşamasında yapılan arşiv çalışmalarında ortaya çıkan video kaydının, Hikmet'in 1962 yılında vefatından önceki Paris günlerinde, Vera ve Bedri Rahmi ile geçirdiği son günlerine ait olduğu belirtildi.