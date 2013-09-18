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İşte muhbir ve polisin Dink cinayetinden sonraki telefon sohbeti

Agos, Dink cinayetinden yarım saat sonra Trabzon'daki polis memuru Muhittin Zenit ile muhbir Erhan Tuncel'in yaptığı telefon görüşmesini yayınladı

18 Eylül 2013 16:31

Agos gazetesi, İstihbarat Daire Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğü’ne atandığı iddiası Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından yalanlanan polis memuru Muhittin Zenit’in, Hrant Dink cinayetinden yarım saat sonra polis muhbiri Erhan Tuncel ile yaptığı telefon görüşmesinin ses kaydını yayınladı.

Agos gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in suikasta uğramasıyla ilgili davada azmettiricilik ve örgüt üyeliği suçlamalarından beraat eden, kararın Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden başlayan davanın ilk duruşmasında hakkında yakalama kararı çıkarılan Erhan Tuncel’in, Dink’in katledilmesinden yarım saat sonra o dönem Trabzon’da polis memuru olan Muhittin Zenit ile yaptığı telefon görüşmesi 2007 yılında ortaya çıkmıştı.

 

Nasıl vurulacağını biliyordu

 

Bu kayıtlar, Zenit’in, Hrant Dink öldürülmesiyle ilgili tüm planlardan haberdar olduğunu ortaya koyuyordu.
Cinayet davasında azmettiricilikle yargılanan Erhan Tuncel’le yaptığı telefon görüşmesinde Zenit, “Ne oğlum, direkt kafaya sıkmışlar... Tek farklılık, kaçmayacaktı ama bu kaçtı” demişti.
Hrant Dink öldürüldükten sonra Tuncel ve Zenit arasında geçen telefon konuşmasının kaydı şöyle:

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