İşte mimar Eren Talu'nun aşk yazıları!

Ünlü spiker Defne Samyeli’nin boşanma davası açtığı eşi Eren Talu’nun evin duvar ve tavanlarına yazdığı “I Love You” yazıları nedeniyle evden çıkmaya karar verdiği konuşulmuştu. Samyeli duvarlardaki yazıları silemeyince, sosyetenin tercih ettiği Yeniköy’deki Armanlı Sitesi’nden 4 bin TL’ye ev kiralamıştı.Samyeli’nin söyledikleri gerçek miydi?Eren Talu, evin duvarlarına İtalya’dan ithal edilen silinmez boya ile eşine aşk dolu yazıları yazmış mıydı?Duvarlar hatta evin tavanı bu yazılarla mı doluydu?Eren Talu bunları yapacak kadar çılgın mıydı?Vatan'ın araştırmaları Talu’nun sadece evin duvarları ve tavanına değil, giriş kapısına bile aşkını yazdığını ortaya çıkardı.Psikiyatr Doç. Dr. Armağan Samancı, ünlü mimarın içinde bulunduğu durumu şöyle anlattı:“İnsanların ayrılığa verdiği reaksiyonlar farklıdır. Sevgi, özen gösterildiği, paylaşıldığı, bencilce olmadığı zaman güzeldir. İnsanlar bencilce seviyorsa, istedikleri olduğu zaman çok seviyor, olmadığı zaman terse dönüp kızgınlık, kin ve nefret duygusuyla hareket edebiliyorlar. Bencilce sevmek sadece kendi istediği şekilde sevmektir. Bencilce sevenler terk edilince, istenmeyip reddedilince olay değişip nefrete dönüşebiliyor. Kişi kızgınlıkla kendini kötü hissetmeme adına karşı tarafı kötülemeye gidebiliyor. Burada ana durum kayıp reaksiyondur. Bu kişiden kişiye değişir ve şekillenir. Duvarlardaki o yazılarda eşini kaybetmenin verdiği sıkıntı, acı ve şok var. Ayrılığın ne kadar sıkıntı verdiğini göstermede abartı olabiliyor. Kaybetme korkusundan, sıkıntısından ve bencilce sevgisinden yapabilir tüm bunları. Bir de kişinin mimar olması etkilemiştir o duvarlara yazı yazmasını. Mimar ve duvar.. Bu tepkide dekorasyon bağlantısı içinde mimari bir dokunuş da var. Mimar Eren Bey evin içini sevgisiyle dekore etmiş. Buna hastalıklı ruh hali denilemez, ayrılığın etkisi altında olan ve kişilik özelliklerinden kaynaklı abartılı bir durumdur.”