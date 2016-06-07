İşte Milli Takım'ın EURO 2016'da oynayacağı maçların tarihleri ve saatleri

10 Haziran-10 Temmuz tarihleri arasında Fransa'da düzenlenecek olan Euro 2016'da A Milli Takım, D Grubu'nda İspanya, Çek Cumhuriyeti ve Hırvatistan ile mücadele edecek.

Fatih Terim'in çalıştırdığı ay-yıldızlı ekip, şampiyonaya elemelerin en iyi grup üçüncüsü olarak katıldı.

Eleme grubunda Çek Cumhuriyeti, İzlanda, Hollanda, Kazakistan ve Letonya ile A Grubu'nda yer alan Türkiye, yaptığı 10 maçta 5 galibiyet, 3 beraberlik ve 2 yenilgi aldı. Rakip filelere 14 gol gönderen ay-yıldızlı oyuncular, kalesindeki 9 gole engel olamadı.

A Milli Takım, eleme müsabakalarında 18 puan toplayarak, A Grubu'nu 3. bitirdi ve 9 grubun en iyi üçüncüsü olarak şampiyona bileti aldı.

Milli Takım'ın Euro 2016'daki maç programı şöyle:

Türkiye - Hırvatistan (12 Haziran Pazar/Saat 16:00, Parc des Princes, Paris)

İspanya - Türkiye (17 Haziran Cuma/ Saat 22:00, Stade de Nice)

Çek Cumhuriyeti - Türkiye (21 Haziran Salı/ Saat 22:00, Stade Bollaert-Delelis)



Turnuvanın tüm grupları ve maçların oynanacağı tarihler de şöyle:

10 Haziran Cuma

A Grubu, Fransa - Romanya (Saat 22:00, Stade de Fransa, Paris)

11 Haziran Cumartesi

A Grubu, Arnavutluk - İsviçre (Saat 16:00, Stade Bollaert-Delelis, Lens)

B Grubu, Galler - Slovakya (Saat 19:00, Stade de Bordeaux)

B Grubu, İngiltere - Rusya (Saat 22:00, Stade Velodrome, Marsilya)

12 Haziran Pazar:

D Grubu, Türkiye - Hırvatistan (Saat 16:00, Parc des Princes, Paris)

C Grubu, Polonya - Kuzey İrlanda (Saat 19:00, Stade de Nice)

C Grubu, Almanya - Ukrayna (Saat 22:00, Stade Pierre Mauroy, Lille)

13 Haziran Pazartesi:

D Grubu, İspanya - Çek Cumhuriyeti (Saat 16:00, Stadium de Toulouse)

E Grubu, İrlanda Cumhuriyeti - İsveç (Saat 19:00, Stade de Fransa, Paris)

E Grubu, Belçika - İtalya (Saat 22:00, Stade de Lyon)

14 Haziran Salı:

F Grubu, Avusturya - Macaristan (Saat 19:00, Stade de Bordeaux)

F Grubu, Portekiz - İzlanda (Saat 22:00, Stade Geoffroy Guichard, St Etienne)

15 Haziran Çarşamba:

B Grubu, Rusya - Slovakya (Saat 16:00, Stade Pierre Mauroy, Lille)

A Grubu, Romanya - İsviçre (Saat 19:00, Parc des Princes, Paris)

A Grubu, Fransa - Arnavutluk (Saat 22:00, Stade Velodrome, Marsilya)

16 Haziran Perşembe:

B Grubu, İngiltere - Galler (Saat 16:00, Stade Bollaert-Delelis, Lens)

C Grubu, Ukrayna - Kuzey İrlanda (Saat 19:00, Stade de Lyon)

C Grubu, Almanya - Polonya (Saat 22:00, Stade de Fransa, Paris)

17 Haziran Cuma

E Grubu, İtalya - İsveç (Saat 16:00, Stadium de Toulouse)

D Grubu, Çek Cumhuriyeti - Hırvatistan (Saat 19:00, Stade Geoffroy Guichard, St Etienne)

D Grubu, İspanya - Türkiye (Saat 22:00, Stade de Nice)

18 Haziran Cumartesi:

E Grubu, Belçika - İrlanda Cumhuriyeti (Saat 16:00, Stade de Bordeaux)

F Grubu, İzlanda - Macaristan (Saat 19:00, Stade Velodrome, Marsilya)

F Grubu, Portekiz - Avusturya (Saat 22:00, Parc des Princes, Paris)

19 Haziran Pazar:

A Grubu, Romanya - Arnavutluk (Saat 22:00, Stade de Lyon)

A Grubu, İsviçre - Fransa (Saat 22:00, Stade Pierre Mauroy, Lille)



20 Haziran Pazartesi:

B Grubu, Rusya - Galler (Saat 22:00, Stadium de Toulouse)

B Grubu Slovakya - İngiltere (Saat 22:00, Stade Geoffroy Guichard)



21 Haziran Salı:

C Grubu, Ukrayna - Polonya (Saat 19:00, Stade Velodrome)

C Grubu, Kuzey İrlanda - Almanya (Saat 19:00, Parc des Princes)

D Grubu, Çek Cumhuriyeti - Türkiye (Saat 22:00, Stade Bollaert-Delelis)

D Grubu, Hırvatistan - İspanya (Saat 22:00, Stade de Bordeaux)



22 Haziran Çarşamba:

F Grubu, İzlanda - Avusturya (Saat 19:00, Stade de Fransa)

F Grubu, Macaristan - Portekiz (Saat 19:00, Stade de Lyon)

E Grubu, İtalya - İrlanda Cumhuriyeti (Saat 22:00, Stade Pierre Mauroy)

E Grubu, İsveç - Belçika (Saat 22:00, Stade de Nice)





ÖNE ÇIKAN OYUNCULAR

A Milli Futbol Takımı'nda birçok oyuncu ön plana çıkıyor.

Barcelona forması giyen Arda Turan, Bayer Leverkusen'de top koşturan Hakan Çalhanoğlu, Çin'in Bejing Guoan takımında oynayan Burak Yılmaz ve lig şampiyonu Beşiktaş ile iyi bir sezon geçiren Cenk Tosun, A Milli Takım'ın önemli oyuncuları olarak dikkati çekiyor.



Türkiye, Avrupa Şampiyonası finallerinde 4. kez boy gösterecek.

Daha önce katıldığı finallerde 12 maç yapan ay-yıldızlı ekip, 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 mağlubiyet aldı. A Milli Takım, bu karşılaşmalarda 11 gol atarken, kalesinde 18 gol gördü.

Turnuvada 1996, 2000 ve 2008 olmak üzere üç kez mücadele eden A Milli Takım, en büyük başarısını 2008'de yarı final oynayarak elde etti.

A Milli Takım'ın Avrupa Şampiyonası geçmişi şöyle: