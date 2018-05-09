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İşte milletvekili aday adayı olan gazeteci ve yazarlar

20 gazeteci ve yazar milletvekili aday adayı oldu

09 Mayıs 2018 17:17

Milli Gazete yazarı Adnan Öksüz, 24 Haziran seçimlerinde, İrfan Değirmenci ve İlhami Işık'ın da aralarında bulunduğu 20 gazeteci ve yazarın farklı siyasi partilerinden milletvekili aday adayı olduğunu yazdı. Cumhuriyet Gazetesi muhabiri Ahmet Şık da İstanbul'dan HDP milletvekili aday adayı olduğunu açıkladı.

Adnan Öksüz'ün Milli Gazete'de "Devlet Bahçeli kimi, neden çizdi?" başlığıyla yayımlanan yazısının ilgili bölümü şöyle;

"Farklı medya kuruluşlarından, farklı siyasi partilere hangi gazeteci-yazarlar milletvekilliği aday adaylığı için başvuruda bulundu?

Adaylığını kişisel Twitter adresinden duyuran Şık, açıklamasında, "Özlediği hayat hep yarınlara ertelenmiş halkımızla birlikte bugünü kazanmak için adayım. Çocuklarımızın düşlerini gerçek kılacağımız bir hayatı çıkarmak için adayım" dedi.

TIKLAYIN - Ahmet Şık: HDP'den milletvekili adayıyım

Tespit edebildiğim kadarıyla, milletvekili olmak için müracaat eden (ulusal ve yerel) gazeteci-yazarlar şunlar:

" *Ahmet Şık

* Mahmut Bıyıklı

* Fehmi Çalmuk

* Aslan Değirmenci

* Necmettin Çakmak

* Mustafa Canbey

* Turan Kışlakçı

* İlhami Işık

* Resul Kurt

* Bayram Zilan

* Dilek Çiftçi

* İrfan Değirmenci

* Ahmet Sevinç

* Ferit Demir

* Mete Çağdaş

* Rıfat Açıkgöz

* Mehmet Salih Arvas

* Nihat Nasır

* Barış Yorgancı

* Deniz Çağan

* Dursun Boran

Şüphesiz başka gazeteci-yazarlar da vardır, milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunan. Ortaya çıktıkça size ulaştırmaya çalışacağım. Şimdilik bu kadar…"

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Milletvekili aday adayıgazeteciyazarMahmut Bıyıklıİrfan Değirmenci

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