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İşte ‘Metil Osman’!

Ankara'da yaşayan Osman B. sahte içki üretiminde adeta bir uzman. İlkokul mezunu Osman B. mahkemece yed-i emin olarak da atanmış

13 Nisan 2009 03:00

Sahte içkiden yaşamlarını kaybedenlerin arttığı günlerde, neden bu durumun engellenemediği de tartışılıyor. Tarım ve Köyişleri Bakanlığı ile Tütün Mamulleri ve Alkollü İçecekler Piyasası Düzenleme Kurulu yetkililerinin sürekli denetim yaptıklarını açıklamalarına, polis ve jandarmanın operasyonlarına rağmen metil alkolden üretilen sahte içkilerin engellenememesinde, cezaların caydırıcı olamaması da etkili oluyor.

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Bunun en çarpıcı örneklerinden birisi Ankara’da yaşanıyor. Sahte içki üretimini “meslek” haline getirdiği belirtilen Osman B., 10 kez yakalandı. Her seferinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan Osman B.’nin son yakalanışında daha ilginç bir olay yaşandı. Jandarma, piyasaya sürülmek için hazırlanan yaklaşık bin şişe sahte rakı ele geçirdi. Bu şişelerin daha önceki yakalanışında mahkemece kendisine suç delillerini saklaması için yed-i emin olarak zimmetlendiği, Osman B.’nin ise bunları üretimde kullandığı anlaşıldı.

İlkokul mezunu kimyager

İlkokul mezunu olan Osman B.’nin bir kimyager gibi kendisinin bulduğu formülle sahte rakı üretimi yaptığı saptandı. Osman B.’nin bunları özellikle pavyonlara ve büfelere litresi 5 YTL’den sattığı belirlendi.

Osman B.’nin serbest kalmasının sırrı ise, uygulanan yasa maddesinde yatıyor. Çünkü sahte içki üretenlere, 4733 sayılı kanunun 8. maddesi uyarınca 1 yıldan 3 yıla kadar hapis öngörülüyor. Ancak bu işi yapanlara karşı suçüstü yaptırımları uygulanmadığı için serbest kalıyorlar. Osman B. yargılandığı davalarda, “Ürettiği sahte içkiler nedeniyle kimsenin zarar görmediğini, buna çok dikkat ettiğini” söyledi. Ürettiği içkiler için “Standartlara uygun” diyen Osman B., “İnsanların sağlığını düşünerek üretim yapıyorum” diye savunma yaptı.


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