İşte Maradona'nın kaptanı



Arjantin’in çiçeği burnunda teknik direktörü Maradona kaptanlığı Liverpool’un orta saha oyuncusu Javier Mascherano’ya verdi.





La Red radyoya açıklamalarda bulunan Arjantin milli takım teknik direktörü Diego Maradona kaptanlığı Mascherano’ya verdiğini açıkladı. Eski kaptan Inter’in yıldızı Zanetti idi.



Maradona açıklamasında: “O takımın orta sahadaki bütün yükü kaldıracak bir futbolcu. Ona takım kaptanı olarak da ihtiyacım var” dedi.



19 kasımda milli takımdaki ilk maçında İskoçya’ya karşı oynayacak olan Maradona takımını oluşturmaya başladı.



Maradona geçen hafta Avrupa’da bir tura çıktı ve yıldız oyuncuları Mascherano ve Leo Messi’nin son durumlarını gördü.



28 Mart’a kadar Dünya Kupası eleme gruplarında maçı olmayan Arjantin’in hocası Maradona’nın kadroda yeni isimlere de görev vermesi bekleniyor.



Son yedi maçında sadece bir galibiyeti bulunan takımıyla ilgili Maradona: “Tarih bir günde değişmez. Yavaş yavaş iyiye gideceğiz” diyerek açıklamalrına son verdi.

