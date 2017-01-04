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İşte kulislerde 'ret' oyu kullanacağı öne sürülen MHP'li 7 isim

Kulislerde, başkanlık anayasası konusunda parti içinde çok sert tartışmalar yaşandığı ifade ediliyor

04 Ocak 2017 16:44

Hülya Karabağlı

Nuri Okutan, Bağımsız  Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Seyfettin Yılmaz, Yusuf Halaçoğlu, İsmail Ok, Kadir Koçdemir ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Atila Kaya'nın anayasa teklifine 'ret' oyu kullanacakları öne sürüldü.

MHP’de partili cumhurbaşkanlığını öngören anayasa değişikliğinin yarattığı sarsıntı büyüyor. Uzun zamandır kulislerde anayasa oylamasında ret vereceğine ilişkin bilgiler dolaşan MHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Atila Kaya'nın istifası gündemde.

 

 Bahçeli’ye ret vereceğini söyledi    

 

Kulislere göre, AKP ve MHP arasında anayasa teklifine ilişkin görüşmeler yürütülürken Genel Başkan Yardımcısı Kaya’nın rahatsızlığını Bahçeli'ye ilettiği kaydedildi. Düzenlemenin MHP'nin aleyhine olacağı düşüncesini Bahçeli aktaran Kaya’nın anayasa teklifine ‘ret’  oyu kullanacağını açıkladığına dikkat çekiliyor.

 

Başkanlık Divanı toplantısına katılmadı

 

Bu görüşmede Genel Başkan Bahçeli'nin Kaya’ya  ‘takdir sizin’ yanıtı verdiği öğrenildi. Bu gelişmenin ardından Kaya'nın bir süredir seçim bölgesi olan İstanbul'da bulunduğu ve önceki akşam yapılan Başkanlık Divanı toplantısında katılmadığı öğrenildi. MHP’de böylelikle başkanlık modeline hayır diyen vekil sayısı 7'ye çıktı.

Kulislerde,  Başkanlık anayasası konusunda parti içinde çok sert tartışmalar yaşandığı ifade ediliyor.   

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