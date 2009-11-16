İşte 'Kısa'ların en iyileri

21.Uluslararası İstanbul Kısa Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu. Kısa filmleri desteklemek ve seyirci ile buluşmasını sağlamak amacı ile düzenlenen ulusal yarışmaya bu yıl da büyük bir katılım oldu.



Yönetmen İnan Temelkuran, görüntü yönetmeni Gökhan Tiryaki, oyuncu Selen Uçer, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, senarist Ayşe Teker, sanat yönetmeni Natali Yeres, sinema yazarı Ceylan Özgüm Özçelik ve yönetmen Oğuz İçöz’den oluşan kurulun seçtiği filmler şöyle:



- En İyi Kurmaca Film: Güneşin Karanlığı (Ayşegül Yadigar)

- Kurmaca Dalında Jüri Özel Ödülü: Dilemma (Eray Dinç)

- En İyi Belgesel Film: Özgürlüğe Mahkum (Nurullah Dinçer)

- En İyi Deneysel Film: Ben (Can Alkanlar)

- En İyi Canlandırma Film: Malfunction (Ayçe Kartal)



Hollanda Baş Konsolosluğu’nun verdiği 'En Yaratıcı Kısa Film Ödülü' de bu yıl Ayçe Kartal’ın gerçekleştirdiği 'Malfunction' isimli canlandırma filminin oldu.



Büyük bir seyirci kitlesinin, yabancı konukların, konsolosluk temsilcilerinin, basın mensuplarının ve kısa film yönetmenlerinin hazır bulunduğu ödül töreni İstanbul Fransız Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Ödül alan filmlerden bölümler izlendi, yönetmenleri seyirciler ile tanıştırıldı ve kendilerine plaketleri verildi.



Ülkemizin en uzun ömürlü ve en deneyimli kısa film festivali olan ve bu yıl 21. yaşını kutlayan bu etkinlik, yerli ve yabancı kısa filmlerin seyirci ile buluşması, yabancı yönetmenlerin ülkemizde konuk edilmesi ve ilginç atölyeler düzenlenmesi ile üzerine düşen görevi, her geçen yıl daha da nitelikli hala dönüştürerek devam ediyor.



Uluslararası platformda Türkiye’nin sesini duyurmasında önemli bir işlev üstleniyor.

