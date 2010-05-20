İşte Kılıçdaroğlu'nun mal varlığı

T24

Sekiz tablosu var

Ev alırken bankadan kredi kullanan Kılıçdaroğlu’nun 2007’de aldığı 52 bin 867 liralık kredi borcu 12 bin 574 liraya gerilerken, geçen yıl Burhaniye’de satın aldığı kooperatif arsası için bir bankadan kullandığı 72 bin liralık kredi borcu da 4 Ocak 2010 tarihi itibariyle 43 bin 993 liraya düştü.CHP Genel Başkan adayı Kemal Kılıçdaroğlu mal varlığını internet sitesinde açıkladı.Kılıçdaroğlu 4 Ocak 2010’da TBMM Başkanlığı’na da verdiği mal beyanında, kendisinin yanı sıra eşi Selvi ve oğlu Kerem’in adına kayıtlımallara da yer verdi. Haberturk'te yer alan habere göre, Kılıçdaroğlu’nun Ankara Akyurt’ta 2003’te aldığı evinin yanı sıra Tunceli’de, 2007’de babasındanmiras kalan bir evi daha var. Mal bildiriminde konut ve arsa değerleri, satın alma tarihindeki bedeller üzerinden 15 bin ve 3 bin lira olarak beyan edildi.Kılıçdaroğlu 1997’de Akçalı Konut Yapı Kooperatifi ve Gökyurt Konut Yapı Kooperatifi’ne üye olmuş. 2007’de üye olduğu İpekkumKonut Yapı Kooperatifi’nde hissesi bulunuyor.Kılıçdaroğlu’nun mal varlığına geçen yıl 2007’de üye olduğu İpekkum Yapı Kooperatifi’nde tahsisli 163 bin 500 lira değerinde arsa hissesi de eklenmiş.CHP Genel Başkan adayının eşine ait ise 1993’te satın alınan İstanbul İçerenköy’de 25 bin lira değerinde bir daire ile 2003 yılında satın alınan Çukurambar’da 142 bin lira değerinde bir dairesi var. Kılıçdaroğlu’nun mal beyanında, eşine 1983 yılında satın aldığı pırlanta yüzük ile oğlu Kerem’in geçen yıl ocak ayında 14 bin liraya satın aldığı 2004 model Renault Clio da yer aldı.Kılıçdaroğlu mal beyanında 1982 yılından itibaren biriktirmeye başladığı sekiz tablosuna da yer verdi. 1982 ve 1996’da alınan Nuri Abaç imzalı tabloların değeri 6 ve 8 lira olarak görünürken, 1998 yılında alınan Hüseyin Yüce imzalı tabloların değeri 160 ve 150 lira olarak yer aldı. Fikret Otyam’ın 1995 tarihli tablosu 9 lira, 2004 tarihli tablosu ise 2 bin lira değerinde. Güler Çakır’dan 1997’de alınan tablo 250 lira, Ayetullah Sümer’den 2003’te alınan tablo ise 150 lira değere sahip. Kılıçdaroğlu 2004 yılından sonra yeni tablo almadı.