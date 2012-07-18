İşte Kılıçdaroğlu'nun hazırladığı anahtar liste

CHP 34. Olağan Kurultayı'nda Parti Meclisi'ne (PM) Bilim Kültür ve Yönetim Platformu kontenjanından girecek isimler belli oldu. Ankara Spor Salonu'nda yapılan kurultayda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından aday gösterilen 12 isimden en yüksek oyu alan 8 kişi PM üyesi oldu. Seçim sonucunda Metin Feyzioğlu (941), Oğuz Oyan (914), Hülya Güven (874), Sencer Ayata (864), Gaye Usluer (813), Burhan Şenatalar (752), Birgül Ayman Güler (750), Seyhan Erdoğdu (734) Bilim, Kültür ve Yönetim Platformu kontenjanından PM üyesi seçildi.

Kılıçdaroğlu'nun 100 kişiden oluşan anahtar listesi kurultay salonuna ulaştı. Listede şu isimler var:

Umut Oran, Hamdi Fidan, Levent Gök, Gökhan Günaydın, Zeki Gündüz, Hurşit Güneş, Koray Gürbüz, Berrin Dilekçi, Emrehan Halıcı, Saniye Işık, Sena kaleli, Ertuğrul Kaplan, Sinan Karahan, Ercan Karakaş, Murat Karayalçın, Ayten Kayalıoğlu, Adnan Keskin, Metin Keskin, Ali Kılıç, Haluk Koç, Ali İhsan Köktürk, Ömer Kurtaş, Bülent Kuşoğlu, Sedef Küçük, Faruk Loğoğlu, Nihat Matkap, Rifat Nalbantoğlu, Ekrem Kerem Oktay, Gülseren Onanç, Kadir Gökmen Öğüt, Hasan Ören, Durdu Özpolat, Faruk Özdemir, Veli Özdemir, İhsan Özkes, Engin Özkoç, Faik Öztrak, Ali Rıza Öztürk, Çiğdem Öztürk, Ali Arif Özzeybek, Şafak Pavey, Gökçe Pişkin, Zuhal Samlı, Perihan Sarı, Hüseyin Saygılı, Meliha Selmanpakoğlu, Çetin Soysal, Mehmet Ali Susam, Mehmet Şeker, Bihlun Tamaylıgil, Sezgin Tanrıkulu, Tahsin Tarhan, Elfsin Tataroğlu, Gürsel Tekin, Ahmet Tekinel, Bülent Tezcan, Lamia Tokman, Erdoğan Toprak, Halit Toraman, Nurgül Uçar, Mehmet Necati Yağcı, Hüseyin Yaşar, İbrahim Yener, Emel Yıldırım, Seynur Yıldırım, Hüseyin Yıldız, Candan Yüceer, Alaaddin Yüksel, Onursal Adıgüzel, Veli Ağababa, Umut Akdoğan, Yakup Akkaya, İlay Aksoy, Sema Aksoy, Engin Altay, Soner Anafarta, Erol Aslan, Nadir Ataman, Kutsiye Benan Baykal, Uğur Bayraktutan, Ayşe İnci Beşpınar, Seyfullah Beysüren, Ayşe Gülsün Bilgehan, Tekin Bingöl, Dursun Bulut, Volkan Canalioğlu, Cemal Canbolat, Recep Cengiz, Muammed Çakmak, Gürbüz Çapan, Aytuğ Çıray, Meryem Gülçiftçi, Faruk Demir, Turgut Dibek, Mevlüt Dudu, Mehmet Zeki Durmaz, Aykan Erdemir, İlyas Güven Eroğlu.

Yüksek Disiplin Kurulu anahtar listesinde ise şu isimler yer alıyor:

Atilla Emek, Cengiz Gökçel, Yegane Güley, A.İhsan Kalkavan , Süleyha Sumru Karaer, Soner Karakuş, Sezgin Kaya, Emre Köprülü, İbrahim Mendeşoğlu, Mustafa Moroğlu, Saliha Öğütçü, Murat Haluk Öncel, Şenal Sarıhan, Zuhal Sirkecioğlu Dönmez, Mümin Akgül, Şükriye Akkaya, Ali Rıza Akyüz, M. Emin Seçkin, Gülay Ateş, Turan Aydoğan, Selahattin Balta, Saniye Barut, Mustafa Ülkü Caner, Celal Çelik, Abdurrahman Selçuk Erakkuş, Mesut Eryılmaz