İşte KHK ile atılan profesörler; barış bildirisini imzalayan da, şortlu gösteri yaptıran da listede

Son kanun hükmünde kararname ile 631 akademisyenin, üniversitelerdeki görevlerine son verildi. Devlet görevinden çıkarılanların 66’sı profesör. 24 Üniversitede görevli 66 profesör arasında eski rektörler de bulunuyor. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nin, Ahmet Necdet Sezer ve Abdullah Gül tarafından atanan iki rektörü de devlet görevinden atıldı. Üniversitelerden atılanların 35’i barış bildirisine imza koyan akademisyenler. Türkiye’nin ünlü mantar uzmanı Prof. Aziz Türkoğlu 'FETÖ’den giderken şortlu öğrencilere mezuniyet gösterisi yaptıran dekan vekili Prof. Süleyman Başlar da atılanlar arasında.

Haberhakkim.com sitesinde yer alan derleme haber şöyle:

679 no’lu KHK’da tam 631 akademisyen de devlet görevinden çıkarıldı. Ayrıca üniversite bünyelerinde çalışan 155 idari personel de kamudan atıldı.

Aydan'da ilginç tablo: İki rektör de gitti

Prof. Şükrü Boylu: Adnan Menderes Üniversitesi’nin 2006-2010 yılları arasındaki rektörü.Atamasını dönemin Cumhurbaşkanı Sezer yaptı. Barışı için Akademisyenler bildirisine imza attı. son kararname ile işten atıldı. . Aynı Üniversite’nin 2010-2014 yılları arasında rektörlüğünü yapan Prof. Mustafa Birincioğlu, 15 Temmuz sonrası gözaltına alınmıştı. Birincioğlu da bir önceki KHK ile memuriyetten atıldı.

55 bin maaş alan profesör de atıldı

Antalya’daki Akdeniz Üniversitesi’nin Eğitim Fakültesi eski Dekanı Prof. Mimar Türkkahraman da işinden oldu. Prof. Türkkahraman’ın 55 bin Türk Lirası maaş aldığını, rektörlük duyurmuş, Prof, ‘Aylık ortalamam 16 bin TL' demişti.

"Ramazandaki dans profesörü işinden etti"

9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fakültesi Dekan vekili Prof. Dr. Süleyman Başlar, ilginç bir olayla gündeme gelmişti. Ramazan ayında, okuldaki mezuniyet töreninde Hint dansları gösterisi yapan grubun giysileri bazı gazetelerde eleştirildi. Bu nedenle açığa alınan Prof. Başlar, son kararname ile memurluktan atıldı. Prof. Başlar, "Bana komplo kuruldu" demişti.

İzmir'de, Başkan Kocaoğlu da üzüldü

Prof. Feride Bilgehan Aksu Tanık, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Bölümü’ndeydi. Tanık hoca, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu’nun danışmanı eski Ankara Çankaya Belediye Başkanı Bülent Tanık’ın eşiydi. Prof. Tanık, Türkiye Tabipler Birliği’nin 2008-20110 yıllarında ikinci başkanlığını, 2010-2012 yılları arasında da genel sekreterliğini yapmıştı.

Barış imzacısı 4 kadın profesör gitti

Ege Üniversitesi öğretimi üyeleri Prof. Melek Göregenli, Prof. Nilgün Toker Kılınç, Prof. Zerrin Kurtoğlu Şahin ve Prof. Feride Aksu Tanık barış imzacısıydılar. Ve 4’ü birden işten atıldı. Prof. Melek Göregenli Twitter hesabından şöyle yazdı: "Canım öğrencilerim, hiç üzmeyin kendinizi. Biz derslerimize devam ederiz, okulda olmaz her yerde olur, yaşasın HAYAT ve BARIŞ… "

Ünlü eğitimci Prof. Leyla Işıl Ünal

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi’nden Prof. Dr. Leyla Işıl Ünal da işten çıkarılan akademisyenler arasında. 10 Ocak 2016’da 1100 akademisyenin imzaladığı barış bildirisini okuyan isim, bu nedenle ihraç edildi.

İki profesör cezaevinde

Görevden atılanlar arasında iki kişi cezaevinde bulunuyor. Bunlar 'FETÖ' operasyonları ile tutuklanan Kocaeli Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Nusret İlker Çolak ile Selçuk Üniversitesi’nden Prof. İbrahim Aslan...

Tanınmış mantar uzmanı Türkoğlu

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Fen Fakültesi Bölümü öğretim üyesi Prof. Aziz Türkoğlu, trüf mantarıyla ünlenmiş bir isimdi. 'FETÖ' bağlantıları iddiasıyla o da üniversiteden atıldı.

İşte atılan profesörler

Afyon Kocatepe Üniversitesi: Gülengül Nadirgil Köken

Akdeniz: Mimar Türkkahraman, Murat Karaöz, Mustafa Kınsız, Remzi Yılmaz, Sinan Tozuoğlu, Uğur Camcı

Ankara Üniversitesi: Ahmet Keskin, Cihat Kağan Gürkan, LEyla Işıl Ünal,

Atatürk Üniversitesi: Ayhan Yıldırım, Cemal Gündoğdu (Gözaltına alındı, bırakıldı) Fatma SEzer Turalıoğlu, Hülya Aksoy,Kemal Başlar, Mehmet Akif Ceviz, Mevlüt Karaoğlu, Ömer Uçar, Yunus Emre Özkanlar.

Onsekiz Mart Üniversitesi: Murat Coşar

Dokuz Eylül Üniversitesi: Cesim Ateş (Makine Mühendisliği Bölümü), Nurullah Akkoç (Tıp Fakültesi/Dahili Tıp Bilimleri Bölümü), Süleyman Başlar, Yunus Doğan

Çukurova Üniversitesi: Mustafa Çoker

Dicle Üniversitesi: Osman Gökalp (FETÖ’nün Kırgızistan’daki Alatoo Üniversitesi’nde rektör olarak çalıştı)

Dumlupınar Üniversitesi: Mustafa Kemal Demirci, Şükrü Aydın Düzgün, Ümit Özkan

Ege Üniversitesi: Prof. Dr. Melek Göregenli-Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü, Prof. Dr. Nilgün Toker Kılıç-Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü,Prof. Dr. Zerrin Kurdoğlu Şahin- Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü, Prof. Dr. Feride Bilgehan Aksu Tanık-Tıp Fakültesi Dahili Tıp Bilimleri/Halk Sağlığı Bölümü

Erciyes Üniversitesi: Ertuğrul Mavili, İsmail Külahlı (Gözaltına alınmıştı) Nazmi Çetin, Salih Özgöçmen

Gazi Üniversitesi: Mehmet Özdamar, Murat Özbay

İstanbul Gelişim Üniversitesi: Muhammet Köksal

İstanbul Üniversitesi: Mustafa Hakan Dinçkal

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi: Mehmet Davutoğlu

Karadeniz Teknik Üniversitesi: İhsan Bal

Kocaeli Üniversitesi: Ertan Durmuşoğlu,Nusret İlknur Çolak (FETÖ’den tutuklu)

Mardin Artuklu Üniversitesi: Ali Asker Bal (ODTÜ’ye destek bildirisini imzaladı)

19 Mayıs Üniversitesi: Ahmet Güzel, Mustafa BAşer

Selçuk Üniversitesi: Adem Öğüt (FETÖ’den gözaltına alındı, bırakıldı), İbrahim Arslan (FETÖ’den tutuklu) Oktay Sarı ( Yerel medyada darbeye karşı çıktı, FETÖ’den gözaltına alındı, bırakıldı)

Süleyman Demirel Üniversitesi: Doğan Erdoğan, Hüseyin Zengin, Mesut Albeni, Ömer Eroğlu, Şevket Ercan Tunç, Veysel Ayhan, Yusuf Demir

Uludağ Üniversitesi: İbrahim Baran, Mehmet Akif Kılavuz (İlahiyatçı), Tahsin Yakut