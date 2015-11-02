İşte kesin sonuçların açıklanacağı tarih

YSK'nın, itirazlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından 12 veya 13 Kasım'da seçimin kesin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, kesin sonuçların yayınlanmasını takip eden 5. gün saat 15.00'te toplanacak, bu ilk birleşimde milletvekilleri yemin edecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), milletvekili genel seçimi sonuçlarına yapılacak itirazlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını, 12 veya 13 Kasım'da ilan etmesi öngörülüyor.

Bugün ilk itirazlar sandık kurullarına yapıldı. Sandık kurulları yasa gereği bu itirazları derhal karara bağladı.

Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ise ilçe seçim kurullarına yapılacak. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar, 3 Kasım Salı günü saat 15.00'te sona erecek. İlçe seçim kurullarının itirazları, 5 Kasım saat 17.00'ye kadar karara bağlaması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 6 Kasım saat 17.00'ye kadar itirazda bulunulabilecek. İl seçim kurulları bu itirazları, 8 Kasım Pazar saat 17.00'ye kadar karara bağlayacak.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise YSK'ya itiraz edilecek. YSK'ya itirazlar, 11 Kasım'a kadar yapılabilecek. YSK, 12 ya da 13 Kasım'da kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

Buna göre, TBMM Genel Kurulu, kesin sonuçların yayınlanmasını takip eden 5. gün saat 15.00'te toplanacak, bu ilk birleşimde milletvekilleri yemin edecek.