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İşte kesin sonuçların açıklanacağı tarih

TBMM Genel Kurulu, kesin sonuçların yayınlanmasını takip eden 5. gün saat 15.00'te toplanacak, bu ilk birleşimde milletvekilleri yemin edecek

02 Kasım 2015 09:09

YSK'nın, itirazlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından 12 veya 13 Kasım'da seçimin kesin sonuçlarını açıklaması bekleniyor.

TBMM Genel Kurulu, kesin sonuçların yayınlanmasını takip  eden 5. gün saat 15.00'te toplanacak, bu ilk birleşimde milletvekilleri yemin edecek.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), milletvekili genel seçimi  sonuçlarına yapılacak itirazlarla ilgili sürecin tamamlanmasının ardından seçim sonuçlarını, 12 veya 13 Kasım'da ilan etmesi öngörülüyor.

Bugün ilk itirazlar sandık kurullarına yapıldı. Sandık kurulları yasa gereği bu itirazları derhal karara bağladı.

Sandık kurulu tutanakları ve kararlarına karşı itirazlar ise ilçe seçim kurullarına yapılacak. İlçe seçim kurullarına yapılan itirazlar, 3 Kasım  Salı günü saat 15.00'te sona erecek. İlçe seçim kurullarının itirazları, 5 Kasım  saat 17.00'ye kadar karara bağlaması gerekiyor.

İlçe seçim kurullarının kararlarına ise 6 Kasım saat 17.00'ye kadar  itirazda bulunulabilecek. İl seçim kurulları bu itirazları, 8 Kasım Pazar saat  17.00'ye kadar karara bağlayacak.

İl seçim kuruluna ve il birleştirme tutanaklarına karşı ise YSK'ya  itiraz edilecek. YSK'ya itirazlar, 11 Kasım'a kadar yapılabilecek. YSK, 12 ya da  13 Kasım'da kesin seçim sonuçlarını açıklayacak.

Buna göre, TBMM Genel Kurulu, kesin sonuçların yayınlanmasını takip  eden 5. gün saat 15.00'te toplanacak, bu ilk birleşimde milletvekilleri yemin  edecek.

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