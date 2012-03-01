İşte kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilen iller

T24 - Yurt genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle bazı il ve ilçelerde eğitime ara verildi.

Kahramanmaraş Milli Eğitim Müdürü Mesut Alkan, yaptığı açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu kararı doğrultusunda, yoğun kar yağışı nedeniyle kent merkezi ile Elbistan, Pazarcık, Ekinözü, Çağlayancerit ve Andırın ilçelerinde eğitime bir gün ara verildiğini söyledi. Bu arada, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi'nde de eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Burdur Valiliği'nden yapılan açıklamada, iki gün önce başlayan etkili kar yağışı nedeniyle merkeze bağlı köylerde eğitime bir gün ara verildiği, diğer ilçelerde herhangi bir olumsuzluk bulunmadığı kaydedildi.

Karabük Valiliği'nden yapılan açıklamada ise devam eden kar yağışının ulaşımı olumsuz etkilemesi nedeniyle, Eflani, Yenice, Ovacık ve Eskipazar ilçeleri, bağlı belde ve köylerdeki okul öncesi eğitim kurumları, ilköğretim ve ortaöğretim kurumları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde eğitime bugün ara verilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.

Kayseri Milli Eğitim Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kar yağışı ve tipinin etkili olduğu Develi, Sarız ve Sarıoğlan ilçelerindeki ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün ara verildi. Pınarbaşı İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü yetkilileri de ilçe merkezinde okulların açık olduğunu, ancak taşımalı sistemle beldelerden ve köylerden araçlarla ilçe merkezine gelerek eğitim ve öğretimlerine devam eden çocuklar için okulların tatil edildiğini bildirdi.

Adana'nın Aladağ ilçesinde de kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime bugün ara verildi.

Bitlis'in Tatvan ilçesinde de eğitime bir gün ara verildi.

Nevşehir'de eğitime yarın da ara verildi

Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde etkili olan kar yağışı nedeniyle il merkezi ile Acıgöl, Avanos, Derinkuyu, Gülşehir, Hacıbektaş, Kozaklı ve Ürgüp ilçelerinde eğitime bugün ara verildiği belirtildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada da kar yağışının sürmesi ve köy yollarının büyük kısmının kapalı olması nedeniyle eğitime yarın da ara verildiği bildirildi.