İşte kadın ve erkeğin orgazm haritası

T24 - Kadının orgazm haritası çıkarıldı, erkeğinki hâlâ meçhul. Kesin olan, konu 'müşterek haz'ken bile kadın-erkek arasında eşitsizlik olduğu...

İnsanların cinsel eğilimleri üzerine ilk kapsamlı araştırmaya imza atan Alfred Kinsey’in, orgazmı ‘doruk noktasına ulaşma hali, bir orkestra şefinin kreşendoya ulaşması gibi yaşanan bir duygu patlaması’ olarak tanımlamasının üstünden 62 yıl geçti. Ancak kadın ve erkek dünyasının ‘evet’ anında yaşadıkları arasındaki farklılıklar hâlâ gizemini koruyor.

Sır perdesini aralama yolunda küçük bir adım geçen hafta atıldı. Haberini bu sayfalarda da okuduğunuz araştırmada Prof. Barry Komisaruk, kadının orgazm sürecini deneklerin beyin tarama görüntüleriyle ortaya çıkardı. Ancak bu kez de erkeğin bu süreci nasıl yaşadığıyla ilgili sorular üşüştü.

Amerikalı William H. Masters ve Virginia E. Johnson’ın kurduğu ‘Masters and Johnson’ araştırma ekibi, kadınlarda birkaç farklı orgazm kalıbı bulunduğu, buna karşılık erkeklerde tek tip orgazm görüldüğü yolundaki tezini 1965’te yayımlamıştı. Ancak bugün, bunun geçerli olmadığı yolunda görüşler var; erkeklerde de kadınlarda olduğu gibi çoklu orgazma rastlandığı iddia ediliyor. Popüler bilgiye göre, erkek arka arkaya ‘ılımlı orgazm’ denebilecek doruk noktaları yaşıyor, doruk noktası bunların sonuncusunda yaşanıyor. Erkekler için geçerli olduğu öne sürülen bir başka orgazm kalıbı da, bu aşamadan sonra da kesilmeyen sürekli kasılmalarla gelen yoğun haz duygusu.



20 dakikaya kadar çıkabiliyor

İki cinsin orgazma ulaşma süresinde de çeşitli farklılıklar öne sürülüyor. Bu çalışmaların en yenisi, California’daki Nörobilim 2010 Konferansı’nda sunuldu. New Jersey Üniversitesi’nin araştırmasına göre, kadınlar aşamalı olarak geçtiği orgazma ortalama beş dakika içinde ulaşıyor. Prof. Komisaruk, “Orgazm, her kadın için özel bir süreç. Beş dakika içinde doruk noktasına ulaşılabileceği gibi, 20 dakikaya kadar da çıkabiliyor. Ancak her kadında ortak olan şu ki, zevk dalgaları belirli bir aşamayı takip ediyor ve bunun beyindeki yansıması da alınan zevkle orantılı oluyor. Yani beyin dalgaları sayesinde orgazmın şiddetini ve süresini anlayabiliyoruz” diyor. Komisaruk, kadın orgazmının erkeğinkinden daha güçlü olduğunu düşündüklerini söylüyor.

Chicago Üniversitesi’nden sosyoloji profesörü Edward Laumann’a göre erkekler, ortalama olarak, giriş halinden ejekülasyona kadar dört dakika içinde orgazma ulaşıyor, kadınların orgazm olmaları içinse 10-11 dakika gerekiyor.







Kadınınki beyinde bitiyor

Dr. Louann Brizendine imzalı ‘Kadın Beyni’ adlı kitaba göreyse kadın orgazmının temeli ‘beyinde’: “Klitoristeki sinirler, beyindeki cinsel zevk bölgeleriyle irtibat kurar. Bu sinirler uyarıldığında, orgazma ulaşana kadar elektrokimyasal bir hareketlenme içine girip tepkimeleri tetikler ve dopamin (Mutluluk hissini artırır), oksitosin (Güven duygusunu artırır), endorfin (Acı hissini azaltır) gibi iyi hissettiren nörokimyasalları salgılatır. Eğer uyarılma erken biterse ya da sinirler yeterince hassas değilse klitoris kendini kapatır. Kadın gevşemiş, rahat, sıcak ve samimi bir halde değilse orgazmın gerçekleşmesi zordur.”

Brizendine, erkek ve kadın orgazmının birbirinden çok farklı olduğunu iddia edenlerden: “Erkek için cinsel birlikteliğin gerçekleşmesi için kanın tek bir yere gitmesi yeterli. Kadın içinse nörokimyasalların bir araya gelmeleri gerekir. En önemlisi, kadın birlikte olduğu kişiye güvenme ihtiyacı duyar. Erkeğin ereksiyonu basit hidrolik temellere dayandığından kan penise gidip ereksiyonu sağlar.”

Konu karmaşıklığını korusa da kesin olan tek şey var: Mevzu haz olduğunda da kadın-erkek eşitsizliği bâki...