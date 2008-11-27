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Dünya

İşte kaçırılan gemiler

The Guardian, Somalili korsanlar tarafından kaçırılan, gemilerin uydu aracılığıyla çekilen fotoğraflarını yayımladı.

27 Kasım 2008 02:00

İngiliz The Guardian gazetesi, Somalili korsanlar tarafından kaçırılan, Türk gemisi Yasa Neslihan'ın da aralarında bulunduğu bazı gemilerin uydu aracılığıyla çekilen fotoğraflarını yayımladı.

Fotoğraflarda, Suudi Arabistan süper tankeri Sirius Star'ın küçük bir puro gibi göründüğüne işaret eden gazete, süper tankerin bulunduğu enlem ve boylamları da yayımladı.

Somali açıklarında demirlenen 4 büyük gemi arasında Yasa Neslihan'ın da bulunduğuna işaret edildi.

"M/V Yasa Neslihan" adlı gemi, Kanada'dan aldığı 77 bin ton demir cevherini Çin'e götürmek üzere seyir halinde bulunduğu sırada Somali açıklarında Aden Körfezi'nde 20 mürettebatı ile 29 Ekim 2008'te korsanlar tarafından kaçırılmıştı.

Yerleri belirlenen ve uydu fotoğrafları çekilen diğer iki geminin ise Ürdün'den Asya ülkelerine gübre taşıyan African Sanderling ve Yemen'den Hindistan'a fosforik asit taşıyan Stolt Strength olduğu belirtildi.

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