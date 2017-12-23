İşte İstanbul'daki en yüksek ve en düşük apartman aidatları

Türkiye Veri İşleme Merkezi'nin (TUVİMER) araştırmasına göre, İstanbul genelinde konut için ortalama aylık 160 lira aidat ödenirken, bu rakam Beşiktaş'ta 475, Sarıyer'de 650 liraya yükseldi. Fatih, 30 TL'lik aylık ortalama aidat ücretiyle en düşük ortalamaya sahip ilçe oldu.

TUVİMER'in 39 ilçe ve 800'ü aşkın mahalleyi mercek altına aldığı "İstanbul Ortalama Konut Aidatları" başlıklı raporuna göre, apartman daireleri dışında kalan site içi yapılar, site içi müstakil yapılar, özel lüks konutlar ve rezidanslar incelendiğinde şehir genelinde aidat rakamlarında büyük farklılıklar göze çarptı.

Konut başına düşen ortalama aylık aidat rakamı İstanbul genelinde 160 TL olurken, bu rakamın en yüksek gerçekleştiği ilçe 650 TL ile Sarıyer. Bu alanda Sarıyer'i 475 TL ile Beşiktaş, 400 TL ile Beykoz, 250 TL ile Şişli, 235 TL ile Başakşehir takip etti.

Sarıyer ve Beykoz'un ilk 5'te olmasında yüksek metrekareli konutların bu ilçelerde fazlaca olması etki ederken, Başakşehir'de ortalamayı yükselten etken olarak binaların genç yaşta olması öne çıktı. Şişli ve Beşiktaş'ta ise, hem site içi yapılar hem de lüks siteler ilçenin ortalamasını yükseltti.

İstanbul'da ortalamanın üzerindeki diğer ilçeler ise 234 lirayla Büyükçekmece, 229 lirayla Ataşehir, 209 lirayla Tuzla, 200 lirayla Eyüp, 194 lirayla Bakırköy ve Çekmeköy, 171 lirayla Üsküdar, 165 lirayla Kadıköy şeklinde sıralandı.

En düşük Fatih'te

En düşük ortalama aidatın ödendiği ilçelerin başında aylık 30 lirayla Fatih gelirken, onu 45 lirayla Sultangazi, 52 lirayla Bahçelievler, 60 lira ile Güngören ve 61 lira ile Avcılar takip etti.

Ortalama aidatın 100 liranın altında olduğu diğer ilçeler ise 69 lirayla Beyoğlu, 73 lirayla Esenler, 79 lirayla Kağıthane, 97 liraya Çatalca, 98 lirayla Bayrampaşa, 99 lirayla Maltepe olarak öne çıktı.

İstanbul genelinde ortalamanın altında olan diğer ilçelerde ise rakamlar şöyle: Sancaktepe 158 TL, Bağcılar'da 148 TL, Kartal'da 148 TL, Silivri'de 141 TL, Zeytinburnu'nda 140 TL, Ümraniye'de 139 TL, Esenyurt'ta 135 TL, Beylikdüzü'nde 131 TL, Şile'de 131 TL, Sultanbeyli'nde 128 TL, Arnavutköy ve Pendik'te 122 TL, Küçükçekmece'de 121 TL, Adalar'da 114 TL ve Gaziosmanpaşa'da 107 TL.

Ortalamanın düşük olduğu ilçelerde konutların yaşının yüksek olması, binalarda asansör bulunmaması, kapıcı, güvenlik ve merkezi ısıtmaya çok sık rastlanılmaması etki etti.

Araştırmaya göre en sık rastlanılan en yüksek aidat rakamları Sarıyer'de 490 lira, Beykoz'da 225 lira, Ataşehir'de ve Başakşehir'de 200 lira, Beşiktaş'ta ise 185 lira şeklinde gerçekleşti.

En düşük aidat rakamlarının en sık rastlandığı ilçeler ise 20 lira ile Zeytinburnu, Güngören, Fatih, Esenler ve Avcılar.

Bazı mahallelerde kira fiyatlarını geçiyor

Ortalama aylık aidatın en yüksek olduğu mahalleler ise neredeyse kira fiyatlarına yaklaşan rakamlarla göze çarpttı.

Sarıyer'in Büyükdere, İstinye ve Yeniköy, Beşiktaş'ın Levent ve Ulus, Beykoz'un Riva ve Acarlar, Şişli'nin Harbiye, Büyükçekmece'nin Alkent 2000 mahallelerinde ortalama aylık aidatlar 1000 lirayı geçti.

Bu rakam İstanbul'un bazı ilçelerinde bin liranın altında ev kiralanabileceği düşünüldüğünde yüksekliğiyle dikkati çekti. Bu mahallelerde ortak payda olarak büyük metrekareli konutların söz konusu olduğu görüldü.



