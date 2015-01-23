İşte İstanbul trafiğinde en çok kaza olan 8 'kara nokta'

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü görevlileri, 2014 yılı içerisinde meydana gelen trafik kazalarının verilerini toplayarak İstanbul'da 8 kaza kara noktası olduğunu belirledi. Kadıköy Optimum önü, Haliç köprüsü üzeri, Kadıköy Rıhtım, İncirli otobüs durakları ve Kozyatağı otobüs duraklar kara noktalar arasında bulunuyor.

8 kara nokta

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü toplantı salonunda, yapılan bilgilendirme toplantısı ve sunumunu Emniyet Amiri Tülay Işık yaptı. Işık, Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü olarak trafiği düzenlemek kadar olası kazaları önlemek bunlarla alakalı tedbirler almak asli önceliklerinden olduğunu belirterek, “Normal şartlarda devam eden kara nokta çalışmalarımız vardı. Son bir yıldır uluslar arası platformda kabul görmüş kümelenme sistemi üzerinden giderek, Google Earth üzerinden yazılım geliştirdik. Aldığımız koordinat bilgilerini bu sisteme aktardık. Ciddi anlamda sıfır hatayla denebilecek şekilde İstanbul'un kara noktalarını çıkartmış durumdayız. Toplamda 8 tane kara nokta var. Kadıköy Optimum önü, Haliç köprüsü üzeri, Kadıköy Rıhtım, İncirli otobüs durakları, Büyükdere Caddesi 4.Levet otobüs durakları mevkii, Kozyatağı otobüs durakları, Piyalepaşa Bulvarı ve Şişli Camii civarını kara nokta olarak kesinleştirdik" dedi.

Kaza noktasını GPRS'e giriliyor, yıl sonu toplamında kara nokta ortaya çıkıyor

Işık, kara nokta çalışmalarının bugüne kadar devamlı yapıldığına değinerek, “Kara noktaları belirlemek için kümeleme sistemiyle koordinatlarını aldık. Kazaya müdahale eden trafik ekibi elindeki GPRS cihazı ile kaza koordinatlarını girdiği anda program üzerine koordinatları düşüyor. Her düşen kazanın noktası toplanarak önce kırmızılaşıyor. Daha sonra bu noktalar karaya dönüyor. Bizde İstanbul Büyük Şehir Belediyesi'nden yoğunluk bilgilerini aldık. Bir karayolunun belirli bir kesitinde belli bir birim zamanda ne kadar araç geçiyor, kaza başına ne kadar araç düşüyor. Bunların aritmetik toplamasını yaptık. Bu toplamda saydığım 8 noktada ölümlü ve yaralamalı kaza noktası zirve yapmış durumda. Bu 8 noktada gerek belediye gerek karayolları ile yapacağımız ortak çalışma sonrasında gelecek yıl bu noktaların olmaması için çalışacağız" diye konuştu.

Kara noktalara uyarı levhaları

Pilot uygulama olarak haliç köprüsünü seçtiklerini ifade eden Işık, “Haliç köprüsünü pilot olarak belirledik. Bizim için en kolay uygulanama noktası orası. Belediye ekipleri ile yaptığımız görüşmeler sonucunda sürücüleri bilgilendirmek için bu anlamda 'Yüksek kaza riski', 'Lütfen hız yapmayınız' ve 'Araç kullanırken cep telefonu kullanmayınız' şekilde uyarılar bulunan değişken tabelalar koyacağız. Bunlar dışında seyyar radar ekiplerimizi de o bölgelerde yoğunlaştıracağız" şeklinde konuştu.