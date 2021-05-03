İşte İstanbul barajlarında son durum

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi, (İSKİ) İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranını açıkladı. İSKİ verilerine göre, barajlardaki doluluk oranı yağışların durması ile gerilemeye başladı.

8 Ocak'ta son 15 yılın en düşük seviyesi olan yüzde 19,16’ya kadar inen barajlardaki doluluk oranı, yüzde 80,17 olarak ölçüldü. Yağışların durmasıyla son 12 günde yaşanan düşüş yüzde 0,98 oldu.

Barajların doluluk oranı

- Istrancalar'da yüzde 53,75,

- Terkos'ta yüzde 79,33,

- Sazlıdere'de yüzde 43,65,

- Alibey'de yüzde 64,87,

- Büyükçekmece'de yüzde 76,78,

- Ömerli'de yüzde 93,05,

- Darlık'ta yüzde 97,20,

- Elmalı'da yüzde 93,79,

- Kazandere'de yüzde 74,79

- Pabuçdere'de yüzde 74,48