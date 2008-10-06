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Dünya

İşte İsrail'in 'kokarca' silahı

İsrail polisi tarafından Filistinli göstericileri dağıtmak üzere kullanılan 'Kokarca' silahı, konuyla ilgili haber yapan BBC muhabirini de 'dağıttı'

06 Ekim 2008 03:00

İsrail polisi geçtiğimiz aylarda, göstericilere karşı kullanmak üzere yeni bir "silahı" devreye soktu: Kokarca kokusu...

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İsrail polis sözcüsü, Filistinli göstericileri dağıtmak üzere kullanılan ve öldürücü olmayan maddeyi anlatırken, çok kötü bir koku yaydığını ancak tamamen organik bileşenler içerdiği için bu çözeltinin içilebilir nitelikte olduğunu kaydetti. 'Kokarca' silahını haber yapan BBC muhabiri de, şişenin içindeki numuneden bir kapak koklayınca midesi bulanarak büyük bir tepki gösterdi.

Denemelerde etkinliğini kanıtlayan yeni madde, yayıldığında elbiseler ve cilt tarafından emiliyor, bulantı ve kusmaya neden oluyor. Polis sözcüsü, "kokarca"nın içindeki doğal bileşenlerin, "birkaç saat sonra herhangi bir iz bırakmadığı" değerlendirmesini de yaptı. (Tempo24)

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