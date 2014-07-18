İşte İsrail'in Gazze'ye düzenlediği kara operasyonundan ilk görüntüler

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun talimatı üzerine dün gece Gazze Şeridi'ne kara harekâtı başlattı. İsrail ordusu, Twitter hesabından operasyona ait ilk görüntüleri yayınladı. Gazze'ye havadan ve denizden de saldırılar düzenlenirken, Hamas harekâtı "aptalca" olarak niteledi.

BBC'ye konuşan İsrail Sözcüsü Peter Lerner, yerel saatle gece 10'da binlerce İsrail askerinin tanklar ve buldozerler eşliğinde Gazze'ye girdiğini açıkladı.

Filistin basını, İsrail askerlerinin Gazze'ye denizden de çıkarma yaptığını bildirdi.

İsrail Başbakanı Netanyahu'nun ofisinden yapılan açıklamada kara harekâtının amacının, Gazze ile İsrail ve Mısır arasındaki yeraltı tünellerini yıkmak ve Hamas'ın "terör altyapısına" büyük bir darbe indirilmek olduğu belirtildi.

İsrail ordusu gece boyunca yapılan saldırılarda 11 Filistinli'nin hayatını kaybettiğini açıklarken, Fransız AFP haber ajansına konuşan Filistinli kaynaklar ölü sayısını 17 olarak bildirdi.

Fransız AFP ajansına konuşan Gazzeli sağlık görevlileri, İsrail tank ateşinde 5 aylık bir bebeğin de hayatını kaybettiğini söyledi.

İsrail'in Haaretz gazetesi ise Gazze'deki Vefa Hastanesi'nin vurulması sonucu da yaralananlar olduğunu bildirdi.

İsrail ordusu, harekâtta bir İsrail askerinin de öldüğünü açıkladı.

Öte yandan, İsrail ordusunun resmi Twitter hesabından, operasyona ait ilk görüntüler yayınlandı.