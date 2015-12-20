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İşte İsmet İnönü'nün ilk kez yayınlanan iki fotoğrafı

Hayri İnönü, dedesi İsmet İnönü'nün fotoğraflarını paylaştı...

20 Aralık 2015 12:04

Türkiye'nin 2. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü'nün Şişli Belediye Başkanı Hayri İnönü, babası Ömer İnönü tarafından çekilen, ancak daha önce yayınlanmamış İsmet İnönü'ye ait iki fotoğrafı Hürriyet yazarı Ahmet Hakan'la paylaştı. 

Fotoğraflardan birinde İsmet İnönü, eşi Mehvibe Hanım’ın yanağına bir buse konduruyor. Fotoğraf için "Muhtemelen 1972 yılı... Burasının Kartal’daki ev olması lazım" diyor Hayri İnönü.

İsmet İnönü'ye ait diğer fotoğraf ise 1959 tarihinden. Boğaz’da bir tekne turuna çıkan İnönü'nün yanında o zaman küçük yaşlarda olan torunu Hayri İnönü de var. 

Sağdan ikinci Hayri İnönü (İsmet İnönü'nün yanında)

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