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İşte IŞİD'in 'canlı bomba atölyesi'

Düzenlenen operasyonlarla depolar deşifre edildi

05 Aralık 2015 11:09

Türkiye’de birçok canlı bomba saldırısı düzenleyen terör örgütü IŞİD, Gaziantep’te canlı bombalar için yelekler hazırladığı bir atölye kurdu. Operasyon düzenlenen atölyenin fotoğrafları ortaya çıktı. Fotoğraflarda dikiş makinesi, kumaş parçaları, intihar yelekleri, amonyum nitrat ve demir bilyeler yer alıyor.

 

Hürriyet’ten Fevzi Kızılkoyun’un haberine göre Ankara’da 102 kişinin öldüğü canlı bombalı saldırının ardından Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) özel ekip kurdu. Ankara canlı bombacısı Yunus Emre Alagöz ile kimliği henüz belirlenemeyen ikinci canlı bombanın Gaziantep’teki hücre evleriyle bağlantılı olduğunu belirleyen polis, bu saldırganları Gaziantep’ten Ankara’ya getiren Halil İbrahim Durgun’u takibe aldı ve hücre evleri ile depoları deşifre etti.

Polisin depoda çektiği fotoğraflarda, vakumlanmış binlerce bilye, TNT kalıpları, intihar yelekleri görülüyor. İntihar yeleklerinin bu depodaki dikiş makineleriyle hazırlandığı bildirildi. Fotoğraflarda 150 metre kortex patlayıcı, yüklü miktarda TNT ve amonyum nitrat da görülüyor. Gaziantep ve Kilis’te geçen yıl IŞİD’e ait olduğu değerlendirilen 33 intihar yeleğinin ele geçirilmesinin ardından IŞİD üyelerinin intihar yeleklerini Suriye’den getirmek yerine depoda kurdukları atölyede ürettikleri belirlendi.

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