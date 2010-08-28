İşte İngiltere Başbakanı'nın kızı

T24- İngiltere Başbakanı David Cameron, geçtiğimiz salı günü dünyaya gelen kızı Florence Rose Endellion'un fotoğraflarını basına dağıttı.





Cameronların tatilde bulunduğu İngiltere'nin güneybatısındaki Cornouailles'teki Royal Cornwell Hospital'ın sezeryan bölümünde gerçekleşen doğumda Samantha Cameron, 2,75 kilogram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.



Başbakan David Cameron'un 'Florence Rose Endellion' adını verdiği kızın, 'İnanılmaz derecede güzel' olduğunu açıklamıştı.



Basının yoğun ilgi gösterdiği Cameron bebek, şimdiden İngilizlerin gönlünde taht kurdu.



Serebral palsi ve sara hastası oğlu Ivan'ı geçen yıl kaybeden Cameron çiftinin, biri erkek biri kız iki çocuğu bulunuyor.



