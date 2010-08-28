T24 LogoT24 Logo
Dünya

İşte İngiltere Başbakanı'nın kızı

İngiltere Başbakanı David Cameron, geçtiğimiz salı günü dünyaya gelen kızı Florence Rose Endellion'un fotoğraflarını basına dağıttı.

28 Ağustos 2010 03:00

T24- İngiltere Başbakanı David Cameron, geçtiğimiz salı günü dünyaya gelen kızı Florence Rose Endellion'un fotoğraflarını basına dağıttı.


Cameronların tatilde bulunduğu İngiltere'nin güneybatısındaki Cornouailles'teki Royal Cornwell Hospital'ın sezeryan bölümünde gerçekleşen doğumda Samantha Cameron, 2,75 kilogram ağırlığında bir kız çocuğu dünyaya getirdi.


Başbakan David Cameron'un 'Florence Rose Endellion' adını verdiği kızın, 'İnanılmaz derecede güzel' olduğunu açıklamıştı.


Basının yoğun ilgi gösterdiği Cameron bebek, şimdiden İngilizlerin gönlünde taht kurdu.


Serebral palsi ve sara hastası oğlu Ivan'ı geçen yıl kaybeden Cameron çiftinin, biri erkek biri kız iki çocuğu bulunuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24