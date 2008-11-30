İşte İMKB’nin en ucuz hisseleri

Geçtiğimiz haftalarda 20 binli seviyelere kadar gerileyen ve haftayı zayıf tepki çıkışlarıyla 25.700 puandan tamamlayan İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda buna rağmen hisse değerleri son bir yılın taban fiyatlarına yaklaşmış durumda.Radikal gazetesinde yer alan ve hisse senetlerinin son bir yılda İMKB’deki performansına göre mevcut fiyat seviyesini analiz eden bir çalışma özellikle ‘ucuz hisse’ arayanlar için rehber niteliği taşıyor.Çoğu hisse son aylardaki düşüşü nedeniyle bir yıl içinde gördüğü en yüksek seviyelerinin yüzde 50 hatta 80 altında bulunuyor. Bu dönemde kısa vadeli düşünmeyen yatırımcılar için hisse fiyatlarının bu seviyesini cazip gören analistler, ‘en ucuz hisseyi seçen ve kısa vadeli düşünmeyenler iyi kazanacak’ diyerek yatırımcılar için mali yapısı güçlü düşük fiyatlı hisselere işaret ediyor.Yatırım Finansman Menkul Değerler tarafından yapılan çalışmada İMKB 30 daha doğrusu en çok işlem gören 30 hissenin kapanış fiyatının son bir yıldaki performansını gözler önüne seriyor. Örneğin 31 Aralık 2007 tarihinden bu yana zirve seviyesinden en çok uzaklaşmış hisse olarak yüzde 86 ile Doğan Yayın Holding dikkat çekiyor.Haftayı 0.68 YTL fiyatla kapatan holding hisse senetleri son bir yıl içinde en yüksek seviyesi olan 4.76 YTL’ye 31 Aralık 2007 tarihinde ulaştı. Buna göre holding hisseleri son bir yıldaki zirvesinden yüzde 86 aşağı inmiş oldu.Bu arada aynı hisse bu yıl içinde en düşük fiyata 25 Kasım 2008 tarihinde ulaştı ve 0.63 YTL’ye kadar indi. Bu nedenle İMKB 30 içinde dibe en yakın hisse yine Doğan Yayın Holding oldu. Holding hisselerinin cuma kapanış değeri son bir yıl içinde gördüğü en düşük seviyenin sadece yüzde 7.35 üzerinde kaldı.Bu kriterlere göre Doğan Yayın Holding lokomotif hisseler içinde en ucuzu olarak karşımıza çıktı.Sadece Doğan Yayın Holding hisseleri değil İMKB 30 içinde yer alan hisselerin neredeyse tamama yakını son bir yıl içinde gördüğü zirve seviyelerinin yüzde 50 altında kaldı. Yine zirveden en uzak hisseler sıralamasında Arçelik yüzde 79, Hürriyet Gazetecilik yüzde 80, Şekerbank yüzde 79, TEB yüzde 72, Tofaş Oto Fabrika yüzde 81 ile ilk sıralarda yer aldılar.Dip seviyelerine en yakın hisseler içindeyse Arçelik yüzde 13,66, Hürriyet Gazetecilik yüzde 11,59, Kardemir D yüzde 13,04, Tekfen Holding yüzde 13,29, Tofaş Oto Fabrika yüzde 11,50, Türk Telekom yüzde 11,76, Vakıfbank ise yüzde 13,33 ile en ucuz hisseler arasında yer aldı.İMKB’ye yatırım için fiyatların uygun olduğu fikrinde birleşen borsa çevreleri, buna karşın bu dönem yatırım yapacak olanların mali yapısı güçlü ve en ucuz hisseleri seçmesi konusunda hem fikir. ‘Borsada ucuz olmayan hisse kalmadı’ diyen bir analist, bu döneme ilişkin şu değerlendirmede bulunuyor:“En ucuzu bulmak içinse İMKB’deki hisselerin fiyat performanslarını incelemek iyi bir yöntem. Ancak fiyatı çok hızlı düşen hisselerin mutlaka mali tabloları çok yakından incelenmeli. Ayrıca 2009 yılında da dünyayı ve Türkiye’yi etkileyeceğini düşündüğümüz global krizden bu şirket ve şirketin dahil olduğu sektörünün nasıl etkileneceği de analiz edilmeli.”Borsada yatırım yapmayı düşünenlerin ise en az bir yıllık bir süreci göz önüne alması gerektiği konusu da borsa çevrelerinin ortak görüşü. Yatırımcıların en az bir yıl el sürmeyeceği ve ihtiyacı olmayacağnı düşündükleri bir parayla yatırım yapması halinde kaybetme riskleri olmadığı belirtiliyor.Acar Menkul Değerler Araştırma Müdürü Zeynel Balcı, Ekonomist dergisine yaptığı açıklamada, dokuz aylık bilançolarda hisse fiyatının öne çıkacağını ve buna bağlı olarak Piyasa Değeri /Defter Değeri, Net Aktif Yöntemi, Fiyat/ Satışlar, İndirgenmiş Nakit Akım gibi rasyolara bakılacağını söylüyor. Balcı bunun dışında likiditesi yüksek, döviz açık pozisyonu ve borçlanmaları özellikle de finansal borçları çok düşük olan hisselerin öne çıkacağını da vurguluyor.



