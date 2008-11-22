İşte ilk 11'ler

Turkcell Süper Lig'in 12. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak Fenerbahçe-Ankaraspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.
Aydınus'un yardımcılıklarını Muhittin Gürses ve Serkan Gençerler yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.
ANKARAGÜCÜ
Serkan
Elyasa
Dos Santos
Tolga
İlkem
Gökhan
Cem Can
İbrahim Ege
Murat Erdoğan
Jaba
Mehmet Yılmaz
FENERBAHÇE
Volkan
Gökhan
Edu
Lugano
Vederson
Josico
Selçuk
Deivid
Alex
Emre
Guiza