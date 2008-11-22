T24 LogoT24 Logo
Spor

İşte ilk 11'ler

Turkcell Süper Lig'in 12. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor.

22 Kasım 2008 02:00

Turkcell Süper Lig'in 12. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak Fenerbahçe-Ankaraspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.

Aydınus'un yardımcılıklarını Muhittin Gürses ve Serkan Gençerler yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.



ANKARAGÜCÜ
Serkan
Elyasa
Dos Santos
Tolga
İlkem
Gökhan
Cem Can
İbrahim Ege
Murat Erdoğan
Jaba
Mehmet Yılmaz

FENERBAHÇE
Volkan
Gökhan
Edu
Lugano
Vederson
Josico
Selçuk
Deivid
Alex
Emre
Guiza

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı üretimin durduğu TEMSA'yı gezdi: "Mansur Yavaş'ı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

Davutoğlu: Erdoğan ile aramızdaki mutabakat gereği sustum; kimse bize geçmiş...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24