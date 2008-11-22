İşte ilk 11'ler

Turkcell Süper Lig'in 12. hafta maçında Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geliyor. Ankara 19 Mayıs Stadı'nda saat 15.00'te başlayacak Fenerbahçe-Ankaraspor maçını hakem Fırat Aydınus yönetecek.



Aydınus'un yardımcılıklarını Muhittin Gürses ve Serkan Gençerler yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Koray Gençerler.







ANKARAGÜCÜ

Serkan

Elyasa

Dos Santos

Tolga

İlkem

Gökhan

Cem Can

İbrahim Ege

Murat Erdoğan

Jaba

Mehmet Yılmaz



FENERBAHÇE

Volkan

Gökhan

Edu

Lugano

Vederson

Josico

Selçuk

Deivid

Alex

Emre

Guiza