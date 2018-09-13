İşte havalimanında kalan basketbolcunun son durumu

Türkiye onu, 'Atatürk Havalimanı'nda kalan basketbolcu' olarak tanıdı. NBA’de Los Angeles Lakers forması giyme hayali saplantıya dönüşen Mehmet Şanlı, uzun süre Atatürk Havalimanı’nda kalıp ABD uçuşlarını beklemişti. Şanlı, bugünlerde İzmir'deki bakım merkezinde tedavi görüyor.

Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Mehmet Şanlı'nın, çevresel faktörlerin tetiklediği psikolojik sorunları sebebiyle NBA’e gitme hayalinin saplantıya dönüşmesi, onun soluğu önce sokaklarda, ardından da Atatürk Havalimanı’nda almasıyla sonuçlanmıştı. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Türkiye Basketbol Federasyonu’nun çabalarıyla Mehmet, Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi’nde tedavi görmüştü.

Daha sonra 23 yaşındaki oyuncu, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı İzmir İl Müdürlüğü’ne bağlı olan Seferihisar’daki Kumrular Konakları Bakım Merkezi’ne götürülmüştü.

"Basketbol oynayamıyorum, o yüzden üzülüyorum"

Hürriyet gazetesinden Fatih Saboviç, hem oyuncuyla hem de Şanlı'nın bakımından sorumlu kişilerle röportaj yaptı. Şanlı, tedavisi devam etmesine karşın ağır engelli raporu almış durumda. Geçirdiği ağır travmalar sonucunda 5-6 yaşlarında bir çocuğun davranışlarını sergiliyor.

Şanlı, günlerinin nasıl geçtiği sorusuna, "Bazen İrfan Ağabey ile (Bakımından sorumlu olan İrfan Saraç) denize gidiyoruz. Arada alışveriş ve spora gidiyorum" yanıtını verdi. Eksik bir şeyi olup olmadığı sorulduğunda ise "Burada basketbol oynayamıyorum, o yüzden üzülüyorum. Basketbolu özledim, burada bir saha olsa çok mutlu olurdum" dedi.

"İhmal edildiği, çok iyi davranılmadığı aşikar"

Bakım merkezinin psikoloğu Pelin Er, Şanlı'nın durumuna dair şunları söyledi:

"Ailesinde, okulda ve basketbol oynarken ihmal edildiği, çok iyi davranılmadığı ve dış etkenlerin şu anki durumunu etkilediği aşikâr. Yaşadıklarından yola çıkılarak erken teşhis konulsa, durumu böyle olmayabilirdi. Dünyada durumu Mehmet’e benzeyen, ancak erken teşhis ve ilaç tedavisi ile normal yaşamını sürdüren çok insan var"

"Hiç sevgilim olmadı, çünkü..."

Bakım merkezinin sosyal hizmet uzmanı Mücahit Gönül ise, "Makarna ve tavuğu çok seviyor. Hâlen çok sağlıklı besleniyor. Yemeklerini kendi seçip; bolca sebze, meyve, süt ve ayran tüketiyor. Ona, 'Hiç sevgilin olmadı mı?' diye sorun bir görevli arkadaşımıza, ‘Olmadı, olamaz da, çünkü basketboldan geri kalırım' diyor" şeklinde konuştu.

4 ve katları takıntısı

Bakımı oldukça iyi yapılan Şanlı, gittiği her yere uyum sağlıyor ancak takıntıları mevcut. Birçok şeyi 4 ve katları hâlinde yapıyor. Örneğin izin isteyecekse, odaya 4 kez girip çıkıyor. Temizlik takıntısı var. Bazen ise, eşyalarını denizde yıkamak istiyor.