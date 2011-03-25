İşte harekatın merkezi

T24

1952 yılında Türkiye'nin NATO'ya kabul edilmesiyle İzmir'de Müttefik Kara Kuvvetleri Karargahı kuruldu. Önce Amerikalı generallerin başında bulunduğu karargah 1978 yılında Orgeneral Vecihi Akın'ın komutasına verildi.NATO Güneydoğu Avrupa Müşterek Komutanlığı, 11 Ağustos 2004’te kapatıldı.Bu karargahta, daha önce İtalya’nın Napoli şehrinde bulunan NATO Güney Avrupa Hava Unsur Komutanlığı aynı gün göreve başladı. 2 yıl sonra da Amerikan 16. Hava Filosu, Almanya'dan alınarak İzmir'e yerleştirildi.2009 yılında ise adı NATO Müttefik Hava Komutanlığı oldu.İzmir'in Buca ilçesi Şirinyer semtinde konuşlu olan üs özellikle son yıllarda önem kazandı.Ancak geçen yıl komuta yapısını değerlendiren NATO, haziran ayında İzmir'deki üssünü kapatmak için harekete geçti.Karargah taslak reform çalışmasında, hava komutanlığının kapatılması öngörüldü.İzmir ile birlikte Yunanistan'ın Larissa kentinde bulunan NATO Alt Komuta Bölge Komutanlığı’nın kapatılması da gündeme geldi. Karargahın akıbeti kasım ayında Portekiz'de düzenlenen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’nde de tartışıldı.Ancak Amerikan Savunma Bakanı Robert Gates, ittifakın yeniden yapılanma çerçevesinde İzmir'deki hava üssünün kapatılmaması gerektiğini savundu. Türkiye de üssün kapatılmasına karşı çıktı.Türkiye'nin istediği oldu, NATO İzmir'deki hava üssünü kapatmadı.